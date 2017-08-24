Прокатившего в дверном проеме ребенка красноярца ждет обвинительный приговор

Житель Красноярского края, прокативший грудного ребенка в дверном проеме автомобиля, признал свою вину, а его дело суд будет рассматривать в особом порядке.

Следственные органы Красноярского края закончили расследование дела в отношении жителя Зеленогорска, который проехался за рулем BMW на высокой скорости, высунув свою десятимесячную дочь в дверной проем.

Сам инцидент произошел в июле прошлого года, однако огласке был предан в этом году, когда в соцсетях появилось видео, на котором водитель машины высовывает ребенка в проем двери купе BMW 6-й серии и делает с ним круг на дороге.

В ходе следствия была установлена личность водителя, он был задержан и признался в содеянном, хотя изначально заявлял, что это была кукла. Позднее на его странице в ВКонтакте была обнаружена фотография, на которой он держит дочку за ногу на крыше дома.

«По версии следствия, подозреваемый, грубо попирая свои основные родительские обязанности, применил к своей малолетней дочери жестокие недопустимые в нравственном смысле методы воспитания и обращения. Первого февраля 2016 года в дневное время он, находясь на крыше девятиэтажного дома по улице Парковая города Зеленогорска, встал за перила на край крыши и, взяв за левую ногу свою трехмесячную дочь, на вытянутой руке удерживал её головой вниз», — цитирует РИА Новости официального представителя ГУГСК региона Ольгу Шаманскую.

Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас дело направлено в прокуратуру, которая утвердит обвинительный приговор и направит его в суд. При этом дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. По каким статьям будут предъявлены обвинения, пока неизвестно, но особый порядок рассмотрения касается только тех дел, которые предусматривают не более 10 лет лишения свободы.

Зачастую водители крайне безответственно относятся к безопасности детей. Так, полиция проверяет видео, на котором священник в Свердловской области сажает ребенка в багажник универсала Skoda.

В июле Госдума предложила увеличить штрафы за ненадлежащую перевозку детей.

Фото, видео: YouTube