«Вертели мы ваши санкции на» — странный автопробег в Москве

22 августа в честь Дня российского флага по столице проехала колонна, состоящая из десятков расписанных сомнительными лозунгами автомобилей. Среди пользователей интернета разгорелся спор относительно этичности подобных мероприятий.

Автопробег, судя по всему, был согласован со столичными властями, полиция его движению не препятствовала. Колонна проехала по центральным улицам города, маршрут пролегал в том числе через Новинский бульвар, где расположено посольство США — его обитателям, очевидно, и был адресован написанный на машинах лозунг «Вертели мы ваши санкции на». Рядом с этими словами на бортах автомобилей были нарисованы окрашенные в цвет российского флага спиннеры (модная игрушка-вертушка).

Пользователи Сети отреагировали на автопробег неоднозначно: кто-то его поддерживал и приветствовал, другие посчитали лозунг слишком двусмысленным и оскорбительным. Любопытно, что государственные СМИ данную акцию проигнорировали и репортажи про нее не делали. Кто именно является организатором данного патриотического мероприятия, неизвестно.

Любопытно, что в тот же день в Москве прошел другой автопробег, организованный видеоблогером Антоном Воротниковым, но в данном случае никаких лозунгов на машинах не было, да и флаги были настоящие, а не нарисованные:

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Видео: Телеканал 360, ТАСС

Фото: «За рулем»
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Комментарии (9)

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Ура-патриоты, хотьбы на грантах ехали, а не на иномарках. Кремлеботы вышли в реал))

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+2
. Николас

Интересно, а ты то сам, чей бот? Из тех, кто как подброшенный кукушонок рот побольше разевает, авось и печенек сладеньких насыпят... Это еще ничего, а то есть такие которые и штаны готовы снять!))))))

Коля, снял бы штаны, если бы тебе иномарго подарили?))

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+5

Ах, черти...))))))))))))))))))))))))

Уважаю!!!))

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-2

А против платных парковок ведь не дадут автопробег устроить, собаки

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+2

Судя по одинаковым Солярисам акция закачана сверху. Топорно власти работают. Ну а про уровень исполнителей я молчу.

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+3

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0

Когда был странный сомнительный вояж по стране «Голосуй или проиграешь!» особо вопросов не задавали. Просто побежали, проголосовали и взгромоздили на выю России грузное, набрякшее дурной кровью тулово, ещё на один срок.

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0

Лучше бы выехали в пригород, мусор пособирали. но нет, они же «патриоты». Флажками легче махать.

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+4

Им виднее вертеть или нет санкциями сидя в кредитном рио

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+5
Безымянный

А вы из каких источников узнали, что он — кредитный?:)

Просто методичка гласит:

«Называйте все иномарки кредитными при любой возможности!»?))



А чем кредитный Рио хуже кредитного же ВАЗика, не расскжете?



Вообще, лицемерненько вышло.

Надо им было на ВАЗ 2107 ехать.



Типа, «вертели мы ваши санкции, у нас вон чо есть!»



А так — и пиар тухлый, и лозунги сомнительные. Одно слово — путриоты. Бюджет освоили — и норм;)

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