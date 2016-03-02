Автопробег, судя по всему, был согласован со столичными властями, полиция его движению не препятствовала. Колонна проехала по центральным улицам города, маршрут пролегал в том числе через Новинский бульвар, где расположено посольство США — его обитателям, очевидно, и был адресован написанный на машинах лозунг «Вертели мы ваши санкции на». Рядом с этими словами на бортах автомобилей были нарисованы окрашенные в цвет российского флага спиннеры (модная игрушка-вертушка).
Пользователи Сети отреагировали на автопробег неоднозначно: кто-то его поддерживал и приветствовал, другие посчитали лозунг слишком двусмысленным и оскорбительным. Любопытно, что государственные СМИ данную акцию проигнорировали и репортажи про нее не делали. Кто именно является организатором данного патриотического мероприятия, неизвестно.
Любопытно, что в тот же день в Москве прошел другой автопробег, организованный видеоблогером Антоном Воротниковым, но в данном случае никаких лозунгов на машинах не было, да и флаги были настоящие, а не нарисованные:
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Видео: Телеканал 360, ТАСС