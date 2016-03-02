22 августа в честь Дня российского флага по столице проехала колонна, состоящая из десятков расписанных сомнительными лозунгами автомобилей. Среди пользователей интернета разгорелся спор относительно этичности подобных мероприятий.

Автопробег, судя по всему, был согласован со столичными властями, полиция его движению не препятствовала. Колонна проехала по центральным улицам города, маршрут пролегал в том числе через Новинский бульвар, где расположено посольство США — его обитателям, очевидно, и был адресован написанный на машинах лозунг «Вертели мы ваши санкции на». Рядом с этими словами на бортах автомобилей были нарисованы окрашенные в цвет российского флага спиннеры (модная игрушка-вертушка).

Пользователи Сети отреагировали на автопробег неоднозначно: кто-то его поддерживал и приветствовал, другие посчитали лозунг слишком двусмысленным и оскорбительным. Любопытно, что государственные СМИ данную акцию проигнорировали и репортажи про нее не делали. Кто именно является организатором данного патриотического мероприятия, неизвестно.

Любопытно, что в тот же день в Москве прошел другой автопробег, организованный видеоблогером Антоном Воротниковым, но в данном случае никаких лозунгов на машинах не было, да и флаги были настоящие, а не нарисованные:

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Видео: Телеканал 360, ТАСС