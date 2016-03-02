В Москве резко выросло количество инвалидов на дорогих автомобилях

Журналисты обнаружили, что в последнее время число разрешений на льготную парковку автомобилей на местах для инвалидов в столице значительно увеличилось. Власти говорят, что это связано с расширяющейся зоной парковки, а эксперты утверждают, что так предприимчивые граждане обходят правила платной парковки.

В Москве резко выросло количество выданных разрешений на льготную парковку автомобилей для инвалидов. Только за 7 месяцев этого года таких разрешений выдано 57,5 тыс., в то время как за весь 2014 год их было выдано 28,7 тыс. штук, в 2015 году уже 48,6 тыс. штук, а в прошлом году — 71,8 тыс. штук. Всего в Москве на сегодняшний день действуют 159 тыс. льготных разрешений на парковку.

Такие разрешения позволяют автомобилю инвалида или автомобилю, который перевозит инвалида, бесплатно парковаться на специально выделенных местах в зоне платной парковки. Кроме того, автомобили инвалидов не подлежат штрафам или эвакуации за парковку под запрещающими знаками. Под стеклом у автомобиля должны быть установлены специальные знаки, а водитель обязан предоставить по требованию инспекторов ДПС документы, подтверждающие инвалидность.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) говорят о том, что рост выдачи льготных разрешений связан с расширением зоны платной парковки. В 2014 году в нее входило 16,5 тыс. мест, пишет «КоммерсантЪ», а на сегодняшний день уже 81,2 тыс. мест, включая 8,7 тыс. мест для инвалидов.

При этом, по данным «АльфаСтрахования», в Москве резко выросло число автомобилизированных инвалидов: за 2014–2016 годы их количество выросло на 11,4%, что опережает темпы роста автопарка и количество самих инвалидов, которых в столице становится все меньше. Причем растет количество дорогих иномарок, которые могут пользоваться льготами для инвалидов.

По словам экспертов, зачастую предприимчивые автолюбители оформляют свой дорогой автомобиль на инвалида (родственника или знакомого) и пользуются льготами. Это помогает им сэкономить 150–300 тыс. руб. на годовом абонементе и безнаказанно оставлять автомобили под запрещающими знаками.

В Госдуме говорят, что частично решить проблему поможет введение персонифицированного знака «Инвалид», который будет «привязан к конкретному человеку, а не автомобилю. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям предложила изъять из свободной продажи наклейки «Инвалид» и закрепить их за конкретными людьми. Это позволит избавиться от лжеинвалидов, которых в последнее время развелось слишком много. Инициативу уже поддержала Национальная родительская ассоциация.

Ранее в МВД отказались разрешать выезжать автомобилям инвалидов на выделенные полосы для общественного транспорта.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС