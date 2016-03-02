В Москве резко выросло количество инвалидов на дорогих автомобилях

Журналисты обнаружили, что в последнее время число разрешений на льготную парковку автомобилей на местах для инвалидов в столице значительно увеличилось. Власти говорят, что это связано с расширяющейся зоной парковки, а эксперты утверждают, что так предприимчивые граждане обходят правила платной парковки.

В Москве резко выросло количество выданных разрешений на льготную парковку автомобилей для инвалидов. Только за 7 месяцев этого года таких разрешений выдано 57,5 тыс., в то время как за весь 2014 год их было выдано 28,7 тыс. штук, в 2015 году уже 48,6 тыс. штук, а в прошлом году — 71,8 тыс. штук. Всего в Москве на сегодняшний день действуют 159 тыс. льготных разрешений на парковку.

Такие разрешения позволяют автомобилю инвалида или автомобилю, который перевозит инвалида, бесплатно парковаться на специально выделенных местах в зоне платной парковки. Кроме того, автомобили инвалидов не подлежат штрафам или эвакуации за парковку под запрещающими знаками. Под стеклом у автомобиля должны быть установлены специальные знаки, а водитель обязан предоставить по требованию инспекторов ДПС документы, подтверждающие инвалидность.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) говорят о том, что рост выдачи льготных разрешений связан с расширением зоны платной парковки. В 2014 году в нее входило 16,5 тыс. мест, пишет «КоммерсантЪ», а на сегодняшний день уже 81,2 тыс. мест, включая 8,7 тыс. мест для инвалидов.

При этом, по данным «АльфаСтрахования», в Москве резко выросло число автомобилизированных инвалидов: за 2014–2016 годы их количество выросло на 11,4%, что опережает темпы роста автопарка и количество самих инвалидов, которых в столице становится все меньше. Причем растет количество дорогих иномарок, которые могут пользоваться льготами для инвалидов.

По словам экспертов, зачастую предприимчивые автолюбители оформляют свой дорогой автомобиль на инвалида (родственника или знакомого) и пользуются льготами. Это помогает им сэкономить 150–300 тыс. руб. на годовом абонементе и безнаказанно оставлять автомобили под запрещающими знаками.

В Госдуме говорят, что частично решить проблему поможет введение персонифицированного знака «Инвалид», который будет «привязан к конкретному человеку, а не автомобилю. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

  • Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям предложила изъять из свободной продажи наклейки «Инвалид» и закрепить их за конкретными людьми. Это позволит избавиться от лжеинвалидов, которых в последнее время развелось слишком много. Инициативу уже поддержала Национальная родительская ассоциация.
  • Ранее в МВД отказались разрешать выезжать автомобилям инвалидов на выделенные полосы для общественного транспорта.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Комментарии (7)

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А это как юристы — «мошенники» у страховщиков. Раз выбили из страховой компании положенные выплаты (правда со штрафами за отказ платить по-хорошему), значит мошенники. Раз у кого-то есть родственники — инвалиды, согласные оформить на себя машину, значит снова провинились — не платят за воздух в полной мере.

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Осталось теперь зарегстрировать автомобили инвалидов как такси и ездить на законных основаниях по выделенкам для ОТ.

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За что боролись, на то и напоролись.

Сейчас начнётся борьба с инвалидами.

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О, набежали быдланы:)



Ситуация такая: с одной стороны — жадный Собякин и его платные парковки, с другой — быдломажорики, у которых есть бабло или реальный родственник-инвалид.

В итоге, мажорики будут экономить, Собякин — стричь купоны, а «дорогие москвичи» — платить за то, что Москва в плитке в три слоя, а Собякин в тои слоя в бюджетном бабле.

Поздравляю, дорогие москвичи!

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Москва — город инвалидов! )))

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Денежек с парковок меньше капает, плак-плак?

Каким образом выданные разрешения, которые противоречат ПДД, связаны с наличием знака «Инвалид»? Любой, повторяю, любой гражданин владелец автомобиля, может позволить себе оформить разрешение на перевозку лица с ограниченными возможностями.

За использование знака предусмотрена административная ответственность.

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Что значит «предприимчивые граждане обходят...»? есть право на получение льготного парковочного разрешения — люди пользуются этим правом. жаба задушила собянина даже инвалидам места предоставлять?

Даже если кто-то из инвалидов и продает свое право на машину кому-то неофициально — считайте это дополнительной социально поддержкой инвалидов, которая сейчас на низком уровне.



ps те кто минусуют ну вы бы хоть высказались с чем не согласны. а то как шавки трусливые)

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