В России вернут штраф за отсутствие техосмотра

Минтранс и Минэкономразвития России подготовили ряд поправок в КоАП и УК, касающихся техосмотра автомобилей. Водителей за управление транспортным средством без техосмотра предлагается штрафовать на 800 рублей.

Управление машиной, не прошедшей техосмотр, вновь станет самостоятельным правонарушением: согласно подготовленному правительством законопроекту в статье 12.1 КоАП появится третья часть, которая устанавливает за такое нарушение штраф в размере 800 рублей, но при этом фиксировать его предлагается исключительно с помощью автоматических камер. Сейчас, напомним, согласно части 2 той же статьи за аналогичное нарушение штрафуют только водителей такси, автобусов и грузовых автомобилей, предназначенных для перевозок людей или опасных грузов.

Также в статье 14.4.1 КоАП планируется прописать персональную ответственность экспертов за непредоставление сведений, необходимых для ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО): штраф от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас он взимается только с должностных лиц). Также вносится ряд поправок, предусматривающих штрафы за повторные нарушения при проведении техосмотра для должностных и юридических лиц, но поскольку автовладельцев они напрямую не касаются, то не будем им здесь подробно расписывать — полный текст законопроекта доступен здесь.

Отдельный законопроект предусматривает уголовную ответственность (статья 264.2) за внесение в ЕАИСТО заведомо ложных сведений: штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. Если подлог совершен группой лиц по предварительному сговору, то тут наказание жестче — штраф до 500 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы; а за то же нарушение, повлекшее тяжкие последствия, — до 4 лет лишения свободы.

Статья 284.2 УК РФ, в свою очередь, прописывает ответственность за проведение техосмотра без аккредитации: штраф до 300 тысяч рублей или 6 месяцев ареста. Если незаконным техосмотром занимается группа лиц либо эта деятельность сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 500 тысяч рублей), то наказание жестче — до 5 лет лишения свободы.

Фото: Елена Пальм/ТАСС

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Комментарии (20)

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Валерий

Надо не штрафовать, а отнимать автомобиль непрошедший ТО, ибо автомобиль это источник повышенной опасности ! А непрошедший техническое обслуживание вообще орудие убийства на колесах. !

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-2

Сейчас тех осмотр это формальность. Страховщики тупо и печально рубят бабло продавая воздух. Продают техосмотр даже машинам которые в хлам битые, роликов много. И всем всеравно!

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-2
Михайлов Иван

А если будет штраф,то будет порядок?И техосмотр перестанут продавать? Вы с какой планеты к нам прилетели?

Вопрос здесь в другом-как ещё содрать денег.

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+2

Водителей надо штрафовать сразу же, как только у них возникла крамольная мысль сесть за руль.

Так, как доятся автомобилисты, не выдоишь ни у кого..

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+5

Кстати, если проехать за день без ТО через 1200 камер, которые есть в Москве выпишут 1200 штрафов? и человеку можно почку продавать, да?)

Вообще конечно напрашивается позиция, что нельзя штрафовать дважды за одно правонарушение (ну по крайней мере за один день), но у нас ведь все могут сделать как удобнее государственным церберам

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+1

«Диагностическую карту не нужно постоянно возить с собой в машине — инспектор ГИБДД не имеет права требовать её с автовладельца, она нужна только для заключения договора ОСАГО.»

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0

«Диагностическая карта составляется в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа. ДК присваивается уникальный номер, по которому её можно идентифицировать. Один из экземпляров диагностической карты, составленной в письменной форме, выдаётся владельцу транспортного средства (или его представителю), другой хранится у оператора технического осмотра не менее 3 лет. Диагностическая карта, составленная в форме электронного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) и хранится в ней в течение 5 лет. Диагностическая карта является документом строгой отчётности.»

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0

вот читаю и кажется мне, что и минтранс, и министерство экономического развития, и Путин который их туда посадил и покрывает — какие-то негодные правители.



профессионально умеют только людей курощать и низводить.

кому этот техосмотр нужен-то кроме орды дармоедов?



пора выбрать какие-то другие власти.

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+2

Какой на [у нас не ругаются] техосмотр, если я  и так все ТО регулярно прохожу у официального дилера! Сколько можно доить людей?

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+2

Больше, больше штрфов и налогов!

Айфоне же надо а что-то содержать уточку!

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+1
Каплан Илья

Так не нарушайте!

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+1

Как верно заметили ОСАГО нельзя получить без техосмотра. За езду без ОСАГО предусмотрен штраф.

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0
Алексей

ОСАГО нельзя получить без диагностической карты. А статье речь про техосомтр и видимо его талон

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0
Безымянный

Диагностическая карта как раз и подтверждает прохождение техосмотра. талон давно отменен. и заменен как раз диагностической картой.

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0

Т.е. ОСАГО опять начнут выдавать вне зависимости от наличия или отсутствия техосмотра?

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+1

Да сколько уже можно носиться с этим техосмотром?. Отменять его надо (кроме общественного транспорта, такси и транспорта юр. лиц)! Нормальный владелец сам следит за техническим состоянием своего автомобиля. И таких 90%. А тем кому [у нас не ругаются] техосмотр пофиг (в крайнем случае они его покупают)

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+2
Darkmatter

Без техосмотра не дадут сОСАГУ. Есть сОСАГО значит есть техосмотр. А чтоб сОСАГО получить, надо чтоб техосмотр был в базе РСА зарегестрирован.

И зачем тогда электронное сОСАГО, если придется возить с собой бумажку диагностическую карту?



или речь о том, что надо и диагностику пройти для получения диагностической карты, и еще техосомотр для предъявления господам полицмейстерам?



Редакция, поясните посыл статьи

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+2
Безымянный

Половина автолюбителей оформляю Осаго в Россгострахе, а там для этого никакие диагностические карты и техосмотры не требуют.

Тупо выдают талон Осаго и всё.

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0
эдуард

зачем страховаться в росгосужасе? это страховщик — хуже не бывает

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0
Darkmatter

Поэтому туда многие и прутся. Иначе Осаго не получить, как и не пройти техосмотр на их хламе.

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0