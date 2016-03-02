В России вернут штраф за отсутствие техосмотра

Минтранс и Минэкономразвития России подготовили ряд поправок в КоАП и УК, касающихся техосмотра автомобилей. Водителей за управление транспортным средством без техосмотра предлагается штрафовать на 800 рублей.

Управление машиной, не прошедшей техосмотр, вновь станет самостоятельным правонарушением: согласно подготовленному правительством законопроекту в статье 12.1 КоАП появится третья часть, которая устанавливает за такое нарушение штраф в размере 800 рублей, но при этом фиксировать его предлагается исключительно с помощью автоматических камер. Сейчас, напомним, согласно части 2 той же статьи за аналогичное нарушение штрафуют только водителей такси, автобусов и грузовых автомобилей, предназначенных для перевозок людей или опасных грузов.

Также в статье 14.4.1 КоАП планируется прописать персональную ответственность экспертов за непредоставление сведений, необходимых для ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО): штраф от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас он взимается только с должностных лиц). Также вносится ряд поправок, предусматривающих штрафы за повторные нарушения при проведении техосмотра для должностных и юридических лиц, но поскольку автовладельцев они напрямую не касаются, то не будем им здесь подробно расписывать — полный текст законопроекта доступен здесь.

Отдельный законопроект предусматривает уголовную ответственность (статья 264.2) за внесение в ЕАИСТО заведомо ложных сведений: штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. Если подлог совершен группой лиц по предварительному сговору, то тут наказание жестче — штраф до 500 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы; а за то же нарушение, повлекшее тяжкие последствия, — до 4 лет лишения свободы.

Статья 284.2 УК РФ, в свою очередь, прописывает ответственность за проведение техосмотра без аккредитации: штраф до 300 тысяч рублей или 6 месяцев ареста. Если незаконным техосмотром занимается группа лиц либо эта деятельность сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 500 тысяч рублей), то наказание жестче — до 5 лет лишения свободы.

Ранее в августе Министерство экономического развития предложило ужесточить контроль за проведением техосмотра и ввести обязательную фото- и видеофиксацию процедуры. Соответствующие поправки в закон будут подготовлены осенью.

В июле Минпромторг предложил дополнить регламент техосмотра с учетом особенностей конструкции гибридных автомобилей и электромобилей.

Фото: Елена Пальм/ТАСС