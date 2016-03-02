Audi выпустила тысячи автомобилей с одинаковыми VIN-номерами

Ко всем бедам, которые свалились на Audi из-за дизельгейта, добавилась еще одна: прокуратура Германии обнаружила, что компания выпускала автомобили с одинаковыми VIN-номерами.

Прокуратура Германии в недоумении: в рамках расследования о занижении показателей вредных выбросов на автомобилях Audi были обнаружены документы, говорящие о том, что компания выпустила тысячи машин с одинаковыми VIN-номерами.

Все автомобили были отправлены на экспорт в страны Азии, в первую очередь в Китай, Южную Корею и Японию. Документы, которые были обнаружены следователями в отделе аудита, были помечены разными цветами, красным, желтым и зеленым, означающими степень риска для компании.

В самой Audi опровергают данные, полученные источниками издания Handelsblat, и говорят о том, что компании «ничего не известно о повторном использовании VIN-номеров». В прокуратуре Германии пока не могут понять, зачем было выпускать такие автомобили. В Германии, как и в других странах, каждому автомобилю присваивается уникальный 17-значный VIN-код, который не должен повторяться в течение как минимум 30 лет. Это позволяет проследить всю историю автомобиля от момента его выпуска до момента утилизации.

Наибольшей популярностью автомобили Audi, импортированные из Германии, пользуются в Китае. Особенно престижно в Поднебесной ездить на Audi A8L, которые выпускают только в Германии.

Накануне Audi объявила о введении новой индексации мощности своих моделей. Теперь она стала более сложной и запутанной.

В июле компания объявила о крупнейшем отзыве в своей истории. В сервисы будет направлено более 800 тыс. автомобилей.

Фото: Audi