Hyundai Sonata возвращается в Россию

Российское отделение Hyundai объявило о премьере обновленного седана Sonata, который заменит на нашем рынке модель i40.

Обновленный седан Hyundai Sonata представят 20 сентября этого года. В линейке продаваемых на нашем рынке моделей корейского автопроизводителя он заменит i40, продажи которого падают пятый год подряд.

Нынешнее, седьмое по счету поколение Hyundai Sonata представлено на рынке с 2014 года, однако в этом году седан подвергся рестайлингу и модернизации. Внешне автомобиль серьезно изменился: он стал заметно агрессивнее за счет новых радиаторной решетки и бамперов.

В салоне появился новый блок информационно-развлекательной системы, изменилась форма клавиш управления второстепенными функциями и форма воздуховодов системы микроклимата.

Другое теперь и оснащение: дорогие комплектации получили полностью светодиодные фары с системой динамической подсветки поворотов, появилась система мониторинга слепых зон с функцией предупреждения о препятствиях, возникающих при выезде с парковки задним ходом. Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, есть беспроводная зарядка для смартфонов.

В Hyundai пока не раскрыли технические подробности о машине, которая будет представлена на российском рынке. Но летом в базе Росстандарта было опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Sonata. Согласно ему Hyundai Sonata будет продаваться у нас с 2,0- и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями. В ОТТС для первого мотора с распределенным впрыском заявлены два варианта мощности — 150 и 152 л.с., а второй двигатель в ОТТС значит в варианте с распределенным впрыском (171 л.с.) и непосредственным (181 л.с.). Вероятнее всего, в Hyundai просто перестраховались, получив сертификат сразу на четыре модификации двух моторов, и Sonata будет продаваться у нас с моторами мощностью 150 и 181 л.с. С такими же двигателями у нас продается соплатформенная Kia Optima, правда, у нее мощность 2,4-литрового силового агрегата равно 188 л.с. Оба двигателя предполагается оснащать 6-ступенчатым автоматом, хотя для «младшего» силового агрегата значится и 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

В базовое оснащение войдут как минимум две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, кондиционер и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Еще одной новинкой Hyundai на российском рынке стал хэтчбек i30. Но эта модель представлена номинально, а «горячий» вариант i30 N и вовсе у нас не появится.

В отличие от Kia Optima, которая ориентирована на частных покупателей, Hyundai Sonata всегда пользовалась высоким спросом у «корпоративщиков». Вероятнее всего, появится она и в многочисленных таксопарках, в которых, кстати, сегодня лидером популярности является Hyundai Solaris.

Фото: Hyundai