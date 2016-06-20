В Керченский пролив упал автобус с рабочими. Есть жертвы

Трагедия произошла в Краснодарском крае: автобус упал в пролив на строящемся пирсе. Есть погибшие и пострадавшие.

Сегодня утром в Краснодарском крае в районе населенного пункта Волна Темрюкского района в Керченский пролив упал автобус, который перевозил рабочих, строящих пирс в Керченском проливе.

По официальным данным, в автобусе находилось 35 человек, все они являлись сотрудниками компании «Таманьнефтегаз». По данным МЧС, в аварии погибло 12 человек. Однако другие источники указывают, что в автобусе находилось 38 человек, 24 человека спасены, 8 из них отправлены в больницы, еще 14 человек погибли. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением.

На месте происшествия водолазами проводятся поисково-спасательные работы. Спасены более 20 человек. К ликвидации последствий привлечены более 80 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 7 единиц техники.

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Всего за один месяц сотрудники ГИБДД выявили более 200 водителей автобусов, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Фото: МЧС, Mash

Видео: YouTube