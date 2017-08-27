Вот что такое настоящий водитель! Новые трюки Кена Блока

Знаменитый гонщик представил проект «Террахана». Под колесами его Форда Фиесты находятся пустыня и отвесные барханы.

Кен Блок, прославившийся благодаря роликам «Джимхана», в которых он показывает чудеса дрифта на асфальте, видимо, решил напомнить всем, что он еще и раллийный гонщик. Поэтому его новый проект получил название «Террахана», а первый ролик снят в пустыне в американской Юте.

Съемки ролика проходили на высоте 1310 метров над уровнем моря под палящим солнцем. Управляет Блок привычным для себя автомобилем: прототипом Ford Fiesta ST, подготовленным для участия в чемпионате мира по ралли-кроссу.

  • Для еще одной серии роликов, Climbkhana, Кен Блок подготовил монстра Hoonigan V2 с двигателем мощностью 1400 л.с.

Фото, видео: YouTube

Теги: Кен Блок
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Комментарии (3)

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Интересно, что случилось с машиной после прыжка на 1:20.

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Обычный минимум при сдаче экзамена на вождение автомобиля.

Другое дело, что у нас экзаменационный норматив несколько занижен. Готовят людей, чтобы спать на дороге и это стало государственной задачей.

Увы, народилась демократически настроенная дегенерация молодёжи, которая абсолютно не понимает, что за кочергу дёргает водитель правой рукой. С таким «народом» до Аляски мы не доедем... Никогда.

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Может, я не понимаю чего-то? Ну покрутился немного. И что? Он просто сделал шоу. Любой гонщик с опытом в серьезных ралли сделает это не хуже. Просто они работают над более сложными вещами, а не над пустым дрифтом на песке.

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