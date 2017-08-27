Вот что такое настоящий водитель! Новые трюки Кена Блока

Кен Блок, прославившийся благодаря роликам «Джимхана», в которых он показывает чудеса дрифта на асфальте, видимо, решил напомнить всем, что он еще и раллийный гонщик. Поэтому его новый проект получил название «Террахана», а первый ролик снят в пустыне в американской Юте.
Съемки ролика проходили на высоте 1310 метров над уровнем моря под палящим солнцем. Управляет Блок привычным для себя автомобилем: прототипом Ford Fiesta ST, подготовленным для участия в чемпионате мира по ралли-кроссу.
- Для еще одной серии роликов, Climbkhana, Кен Блок подготовил монстра Hoonigan V2 с двигателем мощностью 1400 л.с.
Фото, видео: YouTube