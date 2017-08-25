Volkswagen назвал дату премьеры нового Touareg

Компания Volkswagen не привезет новое поколение Touareg на автосалон во Франкфурт. Флагманский кроссовер представят позднее.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

Немцы решили, что Touareg затеряется на фоне премьеры компактного кроссовера T-Roc, потому машину покажут в ноябре этого года.

Практически сразу после премьеры начнется серийное производство Volkswagen Touareg нового поколения. Модель построена на платформе MLB Evo, на которой базируются уже представленные Audi Q7 и Bentley Bentayga, в конце августа рассекретят Porsche Cayenne, а в декабре на ней же дебютирует и Lamborghini Urus.

Технические детали о новом поколении Volkswagen Touareg держатся в строгом секрете. По неофициальным данным? он получит 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, все с турбонаддувом. Примерно через полгода после начала продаж должна появиться и гибридная версия.

  • Из-за очередного витка дизельгейта в Porsche приняли решение отложить запуск дизельных версий нового Cayenne.
  • На излете своего жизненного цикла нынешнее поколение VW Touareg получило спецверсию для России Wolfsburg Edition.

Фото: camag.co.za

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Эвакуаторщики и ремонтники радостно потирают руки.

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