Volkswagen назвал дату премьеры нового Touareg

Компания Volkswagen не привезет новое поколение Touareg на автосалон во Франкфурт. Флагманский кроссовер представят позднее.

Немцы решили, что Touareg затеряется на фоне премьеры компактного кроссовера T-Roc, потому машину покажут в ноябре этого года.

Практически сразу после премьеры начнется серийное производство Volkswagen Touareg нового поколения. Модель построена на платформе MLB Evo, на которой базируются уже представленные Audi Q7 и Bentley Bentayga, в конце августа рассекретят Porsche Cayenne, а в декабре на ней же дебютирует и Lamborghini Urus.

Технические детали о новом поколении Volkswagen Touareg держатся в строгом секрете. По неофициальным данным? он получит 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, все с турбонаддувом. Примерно через полгода после начала продаж должна появиться и гибридная версия.

Из-за очередного витка дизельгейта в Porsche приняли решение отложить запуск дизельных версий нового Cayenne.

На излете своего жизненного цикла нынешнее поколение VW Touareg получило спецверсию для России Wolfsburg Edition.

Фото: camag.co.za