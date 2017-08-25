Не тот Santa Fe: представлен кроссовер на базе старого Hyundai

На открывшемся сегодня автосалоне в китайском городе Чэнду компания Hawtai Motor представила новый компактный кроссовер Santa Fe 7. К одноименной модели фирмы Hyundai он имеет весьма отдаленное отношение.

Скудный модельный ряд фирмы Hawtai зиждется на старых платформах Hyundai: фирмы сотрудничали с период с 2002 по 2010 год, но китайцы по инерции используют наследие бывших партнеров. Самой продаваемой моделью Hawtai на данный момент является компактный кроссовер New Santa Fe (теперь он называется Santa Fe 5), созданный на платформе Hyundai Santa Fe первого поколения. Она же легла в основу паркетника Santa Fe 7, который тоже относится к компактному классу (колесная база — 2640 мм, длина — 4675 мм), но отличается от Santa Fe 5 более солидным и строгим дизайном.

В Чэнду производитель объявил цены на Santa Fe 7: от 80 тысяч до 95 тысяч юаней — это от 710 тысяч до 844 тысяч рублей по текущему обменному курсу ЦБ. Для кроссовера предусмотрено два бензиновых двигателя: 2,0-литровый атмосферник мощностью 136 л.с. и 1,5-литровый турбомотор мощностью 149 л.с. Коробка передач — только 5-ступенчатая механика, привод — только на передние колеса.

Салон выполнен достаточно консервативно, но на центральной консоли есть модный гигантский сенсорный экран мультимедийной системы. Производитель особо подчеркивает большой багажник объемом 690 литров с возможностью расширения за счет заднего сиденья до 2100 литров.

В Китае продажи Santa Fe 7 начнутся уже в сентябре, а в России автомобили Hawtai сейчас официально не продаются, хотя фирма одно время пыталась продавать у нас похожий на Porsche Cayenne флагманский кроссовер Boliger, созданный на все той же платформе Hyundai Santa Fe первого поколения.

Фото: Hawtai, autohome.com.cn