В России собрали более 30 тысяч предзаказов на новый Rio

Российское отделение компании Kia сообщило о том, что число предзаказов на седан Rio нового поколения превысило 32,5 тысячи.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Российские дилеры Kia собрали 32,5 тыс. предзаказов на новое поколение седана Kia Rio. Такого результата удалось достигнуть с 17 июля этого года, когда компания объявила цены и комплектации на автомобиль. Продажи Kia Rio второго поколения стартовали 1 августа 2017 года.

Столь впечатляющего результата удалось достигнуть за счет широкой маркетинговой поддержки: новый Rio был практически одновременно представлен в 90 городах России на первой неделе августа.

Кроме того, с момента старта продаж модель стала участником льготных государственных программ автокредитования, таких как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По обоим ставка снижена до 6,7% годовых, а приобрести автомобиль можно без первого взноса. Есть у Kia и собственные программы, в рамках Kia Finance минимальная ставка составляет 6%.

Естественно, при покупке Kia Rio действует программа trade-in, в рамках которой при обмене старого автомобиля на новый предоставляется скидка 30 тыс. руб., а при обмене предыдущего поколения седана Rio она вырастает до 50 тыс. руб.

Базовая версия Classic оценена в 669 900 руб. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS и ESC, интегрированную систему активного управления шасси VSM, ассистент старта на подъеме НАС, систему предупреждения об экстренном торможении ESS, систему контроля давления в шинах, складывающиеся в пропорции 60/40 спинки заднего сиденья, кондиционер, регулировку водительского сиденья по высоте, передние электростеклоподъемники, обогрев и электропривод наружных зеркал, электроусилитель руля, 15-дюймовые стальные диски, аудиоподготовку с 4 динамиками, систему ЭРА-ГЛОНАСС.

  • Kia Rio является традиционным лидером популярности среди новых легковушек на российском рынке.
  • Мы уже протестировали новое поколение Kia Rio. Познакомиться с первыми выводами можно в материале нашего автора.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Kia Rio

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Комментарии (61)

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На Lada Vesta Cross уже оформлено более миллиона предзаказов!

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0

1,4 за 700 тыщ..нада брать)

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+1

Сегодня видел новую рио на улице москвы.

смотрится новый рио живьем еще худе, чем на фото. на старый солярис рестайлинговый чем-то похож.

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0

Сколько же, у нас в стране буратин, готовых купить этот одноразовый китайско-корейских шлак. Даже прям нет слов, точно — не ту страну назвали Гондурасом.

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+4
Михайлов Иван

У ВАЗофилов пригорает:)

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-12
Каплан Илья

Худой, Ты случайно на предзаказ не записался???

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+5
Михайлов Иван

А мне зачем?

У меня один полукореец, второй — полунемец. Куда мне третью-то?

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-9
Каплан Илья

Так они уже старые, им уже много лет) или ты еще не выплатил автокредит на 10 лет ))))

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+5
Каплан Илья

У шкоды хоть багажник большой, 1,8 прет нормально а круз то чем хорош??? ? Ответ — ничем.

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+5
Михайлов Иван

Какой 1.8? Он же нищебр поклонник надёжных MPI 1.6

Добрался и ладно :)

Ответить#
0

надо бежать! заказывать! пока не разобрали! )))

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+1

Одного не пойму, зачем он нужен? Подогнали бы FIAT Tipo (Aegea), собрали бы заказов более 300 тысяч.

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+1
робот

неплохой фиатик. получше будет рио/соляриса

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+3

Отрапортовали бодро. Главное ажиотаж создать, как с Кретой, которой по телефону в наличии нет, а приедешь в салон, могут предложить автомобиль аж 16-го года.

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+7
ЦСКА Чемпион

Забыли добавить «в моем воображении»)

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-11
Каплан Илья

В вашем воображении может происходить, что угодно, даже не интересно ни разу.

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+5
ЦСКА Чемпион

Вам — не интересно:)

Но вы не пуп земли:)

Просто жалкий ВАЗофил)

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-10
Каплан Илья

Ваше мнение мне абсолютно не интересно.

Вы не эксперт.

Просто ущербное недалёкое недоразумение :)

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+4
Каплан Илья

Каплан, покажите хоть одно адекватное лицо на форуме, которому интересны ваши фантазии про сливы ВАЗа, их качество, безопасность УАЗа и проч.

Да, у вас есть небольшой кружок единомышленников, но достаточно их перечислить, чтобы понять что адекватных из них 0: Вруталий, ДУРДОМ, и этот, забыл как его, хохол который форды тут продвигает :)

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0

Сейчас на самом деле, если человек настроен на покупку именно корейского автомобиля В класса, нет никакой разницы брать Рио или Солярис. И один и второй дизайном особенно не блещут, по крайней мере азиатчина у обоих. А комплектации они удачно разнесли. Возьмём к примеру Солярис 1.4 АТ первая комплектация Active Plus стоит 750 тысяч, на Рио же первая комплектация от 770 тысяч, но сразу Comfort. У Соляриса же Comfort стоит уже 795 тысяч, хотя опять же, чуть побогаче, чем в Рио. Короче всё, что угодно за ваши деньги, только в чуть разных обёртках.

Специально сравнивал комплектации на автомате, с базовым 1.4, потому что покупать такие дорогие бюджетки на механике не вижу смысла, когда есть гораздо более дешёвая, лучше укомплектованная, практичная и интересная Веста.

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+4
. Overprint

«Которая сильно постареет к 45К пробега» — вы забыли сказать:)

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-12
Каплан Илья

Для многих автомобилей такая старость — перегоревшая лампа и стёртые колодки, только в радость :)

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+5
. Overprint

А также прогоревший выпуск, скрипящий салон и втулки, и жрущая сцепление коробка передач, о которых вы лицемерно умолчали.

Ответить#
-8
Каплан Илья

каплаш , че ты разоряешься тут..сразу вставлял бы из цитатника в зависимости от настроения.." прогоревший, скрипящий, жрущий, распил то откат ведь, пруфов то нет, 11 рублей, старость к 45.." и мы все поймем, мы привыкли к тебе)

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0
Каплан Илья

Если вы про общий автомобиль из парка ЗР из первой партии, то насчёт прогоревшего выпуска конкретики пока нет, про скрипящий салон ни разу не читал, наоборот пишут тихий, с втулками тоже всё в порядке, как и сцепление рестайлинговое ходит. Все детские болезни полечили, насколько я понимаю. А вы тут страшилки рисуете, забывая, что на парковых иномарках были проблему куда посерьёзней в виде умершей коробки и рулевой рейки тысячах на десяти пробега, что за автомобиль думаю все в курсе.

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+5
. Overprint

Плюсую за объективный и грамотный комментарий. Такая редкость в последнее время :)

Но я всё же предпочёл бы что-нибудь на рынке б/у. Там за 700 можно неплохо разгуляться.

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+3
. Overprint

Все четко и по полочкам. Но вот зря Весту упомянули... Сейчас каклан прибежит и начнет срач устраивать.

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+3
Lumi

Люмичка, вы опять оторвались от попы Вротенберга?

Ай-ай, вот будет вам от хозяина на орехи:)

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-9
Каплан Илья

Ну вот прибежал и начал... Не долго ждали отрыва головы каклана от попы работодателя.

Ответить#
+3
Lumi

Люмичка снова меня с собой перепутал:)

Забавно:₽

У вас — работодатель. У меня — независимое мнение.

Погуглите, что это такое, ведь у вас пго никогда не было.

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-8
Каплан Илья

Каклан, продолжай лизать, у тебя это лучше получается. Тебе нельзя в диалектику.

Ответить#
+6

Я не настолько богат! Поэтому ещё один +)))

Ответить#
0

Интересно, скоко бабоса подняла сегодня онлайн редакция ЗР??))

Оно и понятно, время отпусков, не в одних же трусах, ехать на Юга!!!))))))))

Ответить#
+3

[у нас не ругаются]!))))

ЗР нас вообще за быдло считает, которому втереть можно любую голимую чушь!)

Сперва заявляется про подорожание Весты, хотя официально это не подтверждено, и тут-же, на всю страницу чудовищный бред, про предзаказы подорожавшего Рио!!!)))

И глядите как статья составлена... Цена указана только в минималочке. И тут же приплюсовали к ним различные акции, словно статью составлял лично, какой-нибудь менеджер, который только что позавтракал жареной ножкой Шарика!)))

ТУФТА!!!))))))))))))))))))))))))))

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+4

Гы-гы:)))

ВАЗофилы в шоке:)

Корейцам за пару месяцев удалось предзаказов собрать на большее количество Рио, чем ВАЗу — впарить ЛаЖ Вест за почти два года производства:))

Как говорится, почувствуйте разницу:)

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-11
Каплан Илья

«Как говорится, почувствуйте разницу:)»



Многие разницу начинают чувствовать, когда заходят в автосалоны корейцев и LADA, и радует, что эти салоны сейчас во многих местах, стоят бок о бок. Заходят люди смотрят, щупают, и узнают цены. Вот где у них глаза то на лоб и вылазят. Так, что ВАЗ может сказать спасибо корейцам, пусть везут побольше запчатей из Китая, у LADA будет всё больше и больше потенциальных покупателей.

Ответить#
+5
. Overprint

Действительно:)

Это же так круто — купить ЛаЖу и смотреть как к 45К пробега из нее начинает сыпаться песок;)))



В ЛаЖе ведь все запчасти «отечественные» — особенно электроника:)

Да и дизайн разрабатывал «наш русский» художник Стивушка Маттин:)))

И цена-то на ЛаЖу «не поднимется» с сентября, хотя «наш русский» Коля Мор обещал до конца года не шалить;)



ЛаЖа ведь Рио не просто так сливает. У людей есть глаза, а пропагандонам-ВАЗофилам у них веры давно нет:)



ЛаЖа — это распилооткатная лажа.

Старайтесь дальше, ВАЗофилы.

Вас даже собственное начальство за людей не держит:)

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-12
Каплан Илья

Я не знаю, что такое ЛаЖа, пишите нормально если хотите получить ответ.

Ответить#
+6
. Overprint

ЛаЖа — это те куски распилооткатного отстоя, которые выпускает волжский распилооткатный завод, приклеивая на них ладью:)



Мне не нужен ответ от проплаченного ВАЗофила:)

Ответить#
-9
Каплан Илья

ЛаЖа — это ваша фантомная боль. Ваши комментарии наполнились новым смыслом, и теперь нет ни одного, где бы вы не произносили это слово с трепетом и придыханием.

Судя по вашим комментариям, вам вообще ни чей ответ не нужен, вероятно в вашем мозгу достаточно личностей для разговора.

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+5
Каплан Илья

Опять как д@yн гыкаешь...

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+5
Lumi

Люмичка, вы лижите, лижите , не отрывайтесь:)

Это все, что вы умеете в жизни:)

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-11
Каплан Илья

Молодец каклан, так держать- лижи, не отвлекайся, ведь это твоё дело в котором ты достиг невообразимых высот.

Ответить#
+5

Корейцы снова напевают как у них всё круто, но что-то я пока на дорогах ни одного рио new не встретил. Да и солярисы новые пока ещё редкость.

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+6
Demitrius

Не знаю где вы живёте, у нас новый Рио увидеть уже не проблема, а новых Солярисов полнО.

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-8
Зимин Влад

В России живу, в одном из городов средней полосы.

Поглядим продажи, они наверняка скажут больше, чем корейские маркетологи :)

Дней через 10–15 их опубликуют.

Ответить#
0
Зимин Влад

Он живет в стране ВАЗоФиллии в деревне Большие Демагоги:)

Ответить#
-12
Demitrius

Так вы и мозги свои лично никогда не встречали, Демагогиус:)

Будем считать, что информация об их наличии — маркетинговый ход?:)))

Ответить#
-12
Каплан Илья

Будем, сразу же как только киа объявит о рекордных продажах моих мозгов :)

А пока на лицо дешёвый блеф от Киа с цель привлечь внимание к своему нехило подорожавшему бюджетному седану.

Ответить#
+6
Demitrius

А Веста у нас, значит, не бюджетная и не дорожает?)))

Да правда что ли?:)))

Ответить#
-12

Эти предзаказы как-то закреплены задатком или авансом? Если нет, то это всего лишь маркетинговая лапша.

Ответить#
+4
Darkmatter

Так задаток и забрать можно)

Ответить#
+2
Lumi

Люмичка, лижите, не отвлекайтесь)

Ответить#
-11
Каплан Илья

Вот, не отвлекайся! А то ещё не премируют.

Ответить#
+5
Lumi

Нельзя, на то он и задаток. Забрать можно да еще и в двойном размере если контрагент не выполнит условия договора.

Ответить#
0
Darkmatter

Можно! Нормальные дилеры допускают это.

Ответить#
0
Lumi

Покажите мне такого дилера. На практике дилеры не идут на такое добровольно. Это им не выгодно.

Ответить#
0
Darkmatter

Большинство дилеров СПб, исключения только для редких/специфических машин и коммерческой техники.

Ответить#
0
Lumi

Ну тогда это уже задаток только формально. И даже если он внесен — не гарантия, что машина на 100% будет куплена.

Ответить#
0

А на фото старый рио ...

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0
Владимир

поменяли и не извинились)

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0