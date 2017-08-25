В России собрали более 30 тысяч предзаказов на новый Rio

Российское отделение компании Kia сообщило о том, что число предзаказов на седан Rio нового поколения превысило 32,5 тысячи.

Российские дилеры Kia собрали 32,5 тыс. предзаказов на новое поколение седана Kia Rio. Такого результата удалось достигнуть с 17 июля этого года, когда компания объявила цены и комплектации на автомобиль. Продажи Kia Rio второго поколения стартовали 1 августа 2017 года.

Столь впечатляющего результата удалось достигнуть за счет широкой маркетинговой поддержки: новый Rio был практически одновременно представлен в 90 городах России на первой неделе августа.

Кроме того, с момента старта продаж модель стала участником льготных государственных программ автокредитования, таких как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По обоим ставка снижена до 6,7% годовых, а приобрести автомобиль можно без первого взноса. Есть у Kia и собственные программы, в рамках Kia Finance минимальная ставка составляет 6%.

Естественно, при покупке Kia Rio действует программа trade-in, в рамках которой при обмене старого автомобиля на новый предоставляется скидка 30 тыс. руб., а при обмене предыдущего поколения седана Rio она вырастает до 50 тыс. руб.

Базовая версия Classic оценена в 669 900 руб. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS и ESC, интегрированную систему активного управления шасси VSM, ассистент старта на подъеме НАС, систему предупреждения об экстренном торможении ESS, систему контроля давления в шинах, складывающиеся в пропорции 60/40 спинки заднего сиденья, кондиционер, регулировку водительского сиденья по высоте, передние электростеклоподъемники, обогрев и электропривод наружных зеркал, электроусилитель руля, 15-дюймовые стальные диски, аудиоподготовку с 4 динамиками, систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Kia Rio является традиционным лидером популярности среди новых легковушек на российском рынке.

Мы уже протестировали новое поколение Kia Rio. Познакомиться с первыми выводами можно в материале нашего автора.

Фото: «За рулем»