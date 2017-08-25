Ford тестирует подстаканники с перегрузкой 5g

Компания Ford рассказала о том, что при разработке своих моделей уделяет особое внимание подстаканникам. Для их испытания существует даже специальная трасса под названием «Американские горки».

Исследование, проведенное учеными британского Университета Лафборо, гласит: обезвоженный водитель совершает ошибки в два раза чаще, чем утоливший жажду, что сравнимо с тем, как если бы он вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты Ford поэтому призывают не пренебрегать питьем на борту автомобиля, особенно в дальних поездках, и стараются сделать так, чтобы у водителя всегда была под рукой бутылочка с живительной влагой, будь то вода, кофе, чай или газировка. Разрабатывая подстаканники, фордовские инженеры стараются сделать их максимально универсальными, способными вместить емкости разного объема, и при этом надежными — бутылочка или стаканчик не должны вываливаться из гнезда в крутых поворотах и при резких разгонах и торможениях.

У компании есть специальный тестовый полигон в Меркенихе (Германия), на который в обязательном порядке отправляются все новые модели Ford: испытатели берут с собой набор стандартных контейнеров с жидкостью, помещают их в подстаканники и едут по трассе на пределе возможностей. Во время испытаний перегрузки в салоне достигают уровня 5g — как при езде на аттракционе типа «американские горки», поэтому между собой фордовцы этот тест так и называют.

Любопытно, что если с подстаканниками у автомобилей Ford все замечательно, то в некоторых массовых моделях до недавнего времени некуда было пристроить смартфон — в качестве ниши для гаджетов водители использовали подстаканники.

В будущем руль и педали в автомобилях Ford перейдут в разряд опций — речь идет о моделях, снабженных искусственным интеллектом и способных передвигаться по дорогам без помощи человека.

Фото, видео: Ford