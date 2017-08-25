Lamborghini превратит Huracan во внедорожник

Первым кроссовером в новейшей истории Lamborghini станет долгожданный пятидверный Urus, премьера которого состоится в декабре этого года, но только им оффроудная тема для итальянской фирмы не ограничится. По данным «разведки», компания готовит экстремальную внедорожную версию суперкара Huracan под названием Safari.

Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan

Lamborghini > Huracan

Italdesign Parcour
Italdesign Parcour

Идея суперкара-внедорожника не нова: в 90-х годах прошлого века во Франции выпускалось среднемоторное полноприводное купе Mega Track с большим (до 330 мм) дорожным просветом, а два года назад итальянская студия Camal анонсировала кросс-купе Ramusa на базе Bugatti, но на текущий день машин такого типа мировой автопром серийно не выпускает.

Как сообщает американский журнал Automobile со ссылкой на осведомленный источник в Lamborghini, итальянская фирма планирует значительно расширить линейку модификаций спорткара Huracan, и наиболее любопытной из них станет оффроудная Safari. Автомобиль получит полноприводное полноуправляемое шасси с большим дорожным просветом и будет предлагаться в вариантах купе и кабриолет.

Italdesign Parcour
Italdesign Parcour

В 2013 году ателье Italdesign, входящее, как и Lamborghini, в состав VW Group, представило на Женевском автосалоне концептуальное кросс-купе Parcour на шасси Lamborghini Gallardo (предшественник Хуракана). Публике машина тогда очень понравилась, но никто не верил, что нечто подобное пойдет в серию. Huracan Safari вполне может позаимствовать дизайн у этого джуджаровского концепта, но «потроха» у него, конечно, будут другие. Атмосферный мотор V10 от базового купе не очень походит для внедорожника, и Huracan Safari, вероятно, получит наддувный 4,0-литровый мотор V8 от Уруса мощностью порядка 650 л.с. Не исключен и гибридный привод, ведь все модели Lamborghini рано или поздно будут в той или иной степени электрифицированы — без этого фирме будет невозможно вписаться в перспективные экологические требования.

Когда именно дебютирует Huracan Safari, к сожалению, пока не известно.

  • Весной этого года у купе Huracan появилась наиболее мощная на данный момент версия Performante.

Lamborghini превратит Huracan во внедорожник

Фото: Italdesign

Lamborghini превратит Huracan во внедорожник
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

Lamborghini 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

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Комментарии