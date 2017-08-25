Lamborghini превратит Huracan во внедорожник

Первым кроссовером в новейшей истории Lamborghini станет долгожданный пятидверный Urus, премьера которого состоится в декабре этого года, но только им оффроудная тема для итальянской фирмы не ограничится. По данным «разведки», компания готовит экстремальную внедорожную версию суперкара Huracan под названием Safari.

Italdesign Parcour

Идея суперкара-внедорожника не нова: в 90-х годах прошлого века во Франции выпускалось среднемоторное полноприводное купе Mega Track с большим (до 330 мм) дорожным просветом, а два года назад итальянская студия Camal анонсировала кросс-купе Ramusa на базе Bugatti, но на текущий день машин такого типа мировой автопром серийно не выпускает.

Как сообщает американский журнал Automobile со ссылкой на осведомленный источник в Lamborghini, итальянская фирма планирует значительно расширить линейку модификаций спорткара Huracan, и наиболее любопытной из них станет оффроудная Safari. Автомобиль получит полноприводное полноуправляемое шасси с большим дорожным просветом и будет предлагаться в вариантах купе и кабриолет.

Italdesign Parcour

В 2013 году ателье Italdesign, входящее, как и Lamborghini, в состав VW Group, представило на Женевском автосалоне концептуальное кросс-купе Parcour на шасси Lamborghini Gallardo (предшественник Хуракана). Публике машина тогда очень понравилась, но никто не верил, что нечто подобное пойдет в серию. Huracan Safari вполне может позаимствовать дизайн у этого джуджаровского концепта, но «потроха» у него, конечно, будут другие. Атмосферный мотор V10 от базового купе не очень походит для внедорожника, и Huracan Safari, вероятно, получит наддувный 4,0-литровый мотор V8 от Уруса мощностью порядка 650 л.с. Не исключен и гибридный привод, ведь все модели Lamborghini рано или поздно будут в той или иной степени электрифицированы — без этого фирме будет невозможно вписаться в перспективные экологические требования.

Когда именно дебютирует Huracan Safari, к сожалению, пока не известно.

Весной этого года у купе Huracan появилась наиболее мощная на данный момент версия Performante.

Фото: Italdesign