Skoda начнет сборку большого кроссовера в России

Компания Skoda объявила, что сборка флагманского кроссовера Kodiaq будет организована на мощностях Горьковского автозавода в начале следующего года.

Skoda Kodiaq

Большой кроссовер Skoda Kodiaq будут собирать на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где сегодня собираются Octavia и Yeti. Первые автомобили должны быть выпущены в первом квартале 2018 года.

О том, что сборку Skoda Kodiaq локализуют в России, было известно давно: сегодня кроссовер импортируется к нам из Чехии, причем только с мощными моторами, полным приводом и в дорогих комплектациях. Сегодня цены на него стартуют с отметки в 1 999 000 руб. Однако почти год компания выбирала между заводом Volkswagen AG в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде.

Skoda Kodiaq

На мощностях Горьковского автозавода освоят сборку и более доступных версий, включая переднеприводные. Производство будет осуществляться по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

«Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития Skoda в России, — заявил член совета директоров Skoda Михаэль Оэльеклаус, ответственный за производство и логистику. — Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьезным шагом в развитии Skoda на стратегически важном для марки рынке».

Скорее всего, первые Skoda Kodiaq российской сборки появятся в дилерских центрах не раньше середины марта следующего года.

На европейском рынке базовый вариант Skoda Kodiaq представлен с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., механической коробкой передач и передним приводом. Вероятнее всего, эта версия станет базовой и у нас, но механику заменят на роботизированную коробку DSG.

В июне Skoda Kodiaq успешно прошла независимые краш-тесты Euro NCAP.

О плюсах и минусах большого кроссовера Skoda можно узнать из материала нашего автора.

Фото: Skoda