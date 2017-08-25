ФАС за полгода обнаружила тысячи нарушений при строительстве дорог

Федеральная антимонопольная служба обнародовала результаты проверки госзакупок в сфере дорожного строительства за период с 1 января по 30 июня текущего года. Количество нарушений здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в два раза.

Всего за отчетный период ФАС обнаружила около 2,2 тыс. нарушений при закупках в сфере дорожного строительства и выдало более тысячи предписаний об устранении нарушений. В первом полугодии прошлого года аналогичные показатели были гораздо меньше: 1,2 тыс. нарушений и 460 предписаний.

Как сообщил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян на официальном сайте ведомства, наиболее часто встречаемое нарушение — это предъявление при проведении аукционов избыточных требований к объекту закупки (например, к химсоставу):

«Необоснованное укрупнение лота приводит к тому, что контракт достается посредникам, которые затем привлекают реальные строительные компании в качестве субподрядчиков. При этом в силу раздутости лота реальные строительные компании лишены возможности участвовать в такой закупке напрямую, снижается конкуренция на торгах, а бюджет, в свою очередь, лишается экономии».

Кроме того, нередки случаи, когда заказчики объединяют в один лот десятки никак не связанных друг с другом объектов: например, дороги, расположенные в разных районах города или области. Также заказчики любят злоупотреблять субъективными критериями при оценке поданных заявок: например, в документации оценивается наличие у потенциальных подрядчиков опыта выполнения аналогичных работ, но не раскрывается, какие именно работы считаются аналогичными. Впрочем, с этой порочной практикой, по словам Петросяна, уже начали успешно бороться:

«Наличие субъективного, неценового критерия позволяет заказчику оценивать заявки на свое усмотрение, зачастую под заранее определенного участника. Благодаря решению Правительства РФ значимость такого критерия по стройке была снижена с 40% до 20%, что в два раза сократило возможности для злоупотреблений. Следующим шагом в борьбе с субъективизмом заказчиков станет перевод всех торгов по 44-ФЗ в электронную форму, в результате чего заявки участников таких закупок станут анонимными и снизятся возможности для картельного сговора».

В настоящее время ФАС проводит также масштабный анализ состояния конкуренции на рынке строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог за период с 2015 по 2016 год, его итоги будут оглашены в четвертом квартале этого года.

В июне ФАС огласила результаты проверки закупок для столичной программы благоустройства «Моя улица»: выявлены нарушения более чем на 4 млрд рублей.

В мае Счетная палата отчиталась о проверке финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год: во многих регионах выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.

Фото: «Автодор»