Hyundai представила обновленную Крету. Не для России

Компания Hyundai на китайском мотор-шоу в Чэнду показала обновленную Крету. Вернее, речь идет о кроссовере ix25, под которым эта модель продается на местном рынке.

Hyundai ix25

Как и Hyundai Solaris, так и Hyundai Creta, продающиеся на российском рынке, берут свое начало у китайских моделей. Кроссовер здесь представлен под индексом ix25 и предлагается уже несколько лет. Естественно, в корейской компании приняли решение обновить его.

Hyundai ix25 получил более крупную радиаторную решетку и обновленные бамперы, в переднем из которых теперь находятся горизонтально ориентированные противотуманные фары и дневные ходовые огни. У фонарей изменилась графика оформления. Из-за новых бамперов общая длина кроссовера выросла на 20 мм (до 4290 мм), но колесная база, естественно, осталась прежней.

Найти изменения в интерьере, кажется, будет сложно и самим китайцам. На приборной панели появились стрелочные указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, и теперь она выглядит строже и лучше читается, с центральной панели исчез такой анахронизм, как цифровые часы, а на их место переехала кнопка включения аварийной сигнализации, которая у дорестайлинговой версии и, соответственно, нашей Креты находится под медиасистемой.

Hyundai ix25

После обновления Hyundai ix25 на китайском рынке будет предлагаться только с турбомотором объемом 1,4 л (140 л.с.), который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, и прежний 1,6-литровый атмосферник (125 л.с.), который по-прежнему будет доступен с механической коробкой передач или автоматом.

В августе этого года в России начались продажи Hyundai Creta 2018 модельного года. Машина получила новое оснащение.

Hyundai Creta является лидером российского рынка в сегменте SUV.

Фото: Sohu.com.cn