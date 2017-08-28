На Крымском мосту начинается монтаж первой арки

Строительство Крымского моста, который соединит Краснодарский край и полуостров Крым, идет по плану. Сегодня должен начаться монтаж первой из двух арок.

К месту монтажа доставлена первая из двух арок Крымского моста, с железнодорожными путями. К ее монтажу приступят сегодня. Помешать работам может только сильная непогода.

Строителям предстоит поднять арку на высоту 35 м и установить ее на фарватерные опоры. Предполагаемая скорость подъема арки равна 5 метрам в час. В операции примут участие 30 человек одной смены, включая стропальщиков, сварщиков, геодезистов, специалистов по контролю качества.

«Плавучие опоры доставили ночью железнодорожный арочный пролет Крымского моста в Керченский пролив — к фарватерным опорам — и завели в створ моста для подъема на проектную высоту», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Две арки (железнодорожная и автомобильная) — самые габаритные объекты Крымского моста. Протяженность каждой — 227 м, вес железнодорожной составляет 6000 т, а автомобильной — 4000 т. Они необходимы для того, чтобы под мостом беспрепятственно проходили суда через свободное пространство длиной 185 м и высотой 35 м.

Для движения автотранспорта Крымский мост планируется открыть в конце следующего года, а первые поезда пройдут по нему в начале 2019 года.

В конце июля строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста. Она будет установлена следом за железнодорожной.

В июле строители начали укладывать на Крымском мосту асфальт, тогда же сооружение успешно прошло испытания на безопасность со стороны российских спецслужб.

Фото: инфоцентр «Крымский мост», instagram