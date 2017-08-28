Chery рассекретила облик кроссовера для Европы

Компания Chery после пары тизеров представила новые изображения своего большого кроссовера, который она покажет на автосалоне во Франкфруте 11 сентября этого года. Конечно же, дизайнерские рисунки и компьютерное изображение интерьера не дают полного представления о новинке, но первые выводы сделать уже можно. Во-первых, это действительно большая, по меркам моделей Chery, машина, она будет играть в одном сегменте с новыми Toyota RAV4 и Honda CR-V.
У кроссовера мощна передняя часть с узкими фарами, огромным передним бампером с большими воздухозаборниками и светодиодной полоской, протянувшейся от края до края. У машины, носящей внутризаводской индекс M31T, динамичный силуэт с поднимающейся к задней части подоконной линией и слегка ниспадающей крышей, продленной спойлером над багажной дверью. Интерьер явно говорит о том, что новый кроссовер приедет на автосалон в статусе концепта. У него полностью цифровая приборная панель, двухспицевый руль, отдельной стоящий на центральной части широкоформатный экран информационно-развлекательной системы. В целом, салон машины должен быть решен в минималистическом стиле и иметь двухцветное исполнение. По неофициальной информации, новый кроссовер получит имя Tiggo 9 и в серийном варианте дебютирует в следующем году. Кроссовер построен на платформе M3X, предназначенной для среднеразмерных седанов и кроссоверов, так что не исключено, что привод у него будет только передний.
В качестве силовых агрегатов Chery предлоджит 1,5- и 1,6-литровые двигатели с турбонаддувом мощностью 190 и 217 л.с. Так как M31T займет флагманскую позицию, то в качестве трансмиссии будет предложена только 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
- В апреле Chery представила концепт купеобразного кроссовера Tiggo Coupe. Не исключено, что он также пойдет в серию в следующем году.
- Летом на российском рынке появился маленький кроссовер Chery Tiggo 2. Наш автор уже познакомился с этим конкурентом Лады XRAY.