Что бывает, если забыть опустить кузов на самосвале

Удивительно, сколь беспечны порой бывают водители тяжелых грузовиков, не замечающие ничего и никого вокруг. Осознание собственной ошибки зачастую приходит слишком поздно, и случай из Техаса — наглядная тому иллюстрация.

24 августа на одной из автострад близ Хьюстона многие стали свидетелями жуткого ДТП: самосвал с поднятым кузовом снес рампу с дорожными указателями и на некоторое время парализовал движение. По данным местной полиции, в результате этой аварии никто не погиб, однако состояние водителя самосвала вызывает вопросы — не исключено, что он был пьян или находился под воздействием наркотических веществ.

Соседи по потоку пытались подать водителю самосвала знаки о том, что у него поднят кузов. При этом добровольные помощники подвергали свою жизнь опасности, подъезжая слишком близко к тяжелой машине, ведь опрокинувшийся кузов запросто мог расплющить легковушку.

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Фото: overdriveonline.com

Видео: YouTube