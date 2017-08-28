Таксисты, умывшие девушек зеленкой, уволены с работы

Большой общественный резонанс получило распространенное в Сети видео из Хабаровска, где таксисты заставили умыться зеленкой девушек, у которых не было денег для оплаты проезда. Полиция начала по факту публикации доследственную проверку.

Зеленка стала в России излюбленным оружием маргиналов и садистов. От устаревшего антисептического средства уже успели пострадать известные оппозиционеры (Алексея Навального обливали несколько раз) и блогер Илья Варламов, а теперь под раздачу попали девушки, вряд ли имеющие какое-либо отношение к политике и скандальным расследованиям. Они, вероятно, хотели доехать на такси бесплатно, и водители решили отомстить им, принудив умыться зеленкой. Процесс умывания под издевательские комментарии они сняли на видео.

Как сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ по Хабаровскому краю, полиция уже в курсе этой истории и выясняет все обстоятельства:

«На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходят в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика».

Позже выяснилось, что с подачи Дальневосточной ассоциации перевозчиков диспетчерская служба такси «Максим» прекратила сотрудничество с фигурировавшими в ролике таксистами-садистами.

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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (10)

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Я когда бомбил в студенчестве поподались любительницы халявы, но договаривались )))) всего два случая были когда попались старые и страшные —недоговорились) но чаевые перекрывали все расходы) сейчас времена поменялись( люди не те(

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0

Не знаю всей ситуации, но в отдельных случаях такое одобряю. Только в интернет не надо было выкладывать.

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-1

Для всего есть закон. Самосуд недопустим

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+1

На такси прежде чем сесть оцени СВОЁ финансовое положение, не рассчитывай на халяву...

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+4

Обидно конечно, когда тебя кидают, но зачем так то? Есть ментовка в конце концов...

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0

А сами таксисты не хотят:

1) взял сверх тарифа- умылся зелёнкой

2) развел Человека-паука умылся зелёнкой

3) нарушил ПДД создав неудобства- умылся зелёнкой

?

Иль это уже будет незаконно и вообще, претесняют их?

А то как то однобоко они судят, с себя бы начали, что ли...

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+8

А что, я согласился не заплатил. умылся зеленкой. Но тогда попрошу, таксист взял сверх тарифа соточку, тоже прошу к умывальнику! А то как-то нечестно в одну сторону получается!)

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+2

Хабаров... Ерофей.. Жестокие нравы, сударь, в вашем городе, жестокие! Чемпионов убивают, кошек режут, за такси не платят, зелёнкой поливают... Пороть надо холопов... Пороть.

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+2

Это, конечно, жесть, но и на такси бесплатно кататься — тоже не дело.

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+1

Олени!

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