На платных дорогах России начинает действовать единый транспондер

C 1 сентября ездить по платным участкам федеральных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург можно будет по одному транспондеру. Владельцам устройств от разных операторов нужно будет лишь активировать новую опцию в личном кабинете.

Автомобилистов-частников, которые много и часто ездят по всем вышеозначенным трассам, вероятно, найдется не так уж много, и данная новость заинтересует в первую очередь транспортные компании. Им теперь не придется снабжать свой парк «лишними» проездными устройствами, так как с 1 сентября «Автодор» запускает опытно-промышленную эксплуатацию системы межоператорского взаимодействия:

«С этого момента транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автомобильных дорог М-3 „Украина“, М-4 „Дон“ и участку скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), будут действовать на головном отрезке скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, и наоборот. Таким образом, на 700 км платных дорог проезд можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор, ООО „Автодор Платные дороги“ или ООО „ОССП“, его выпустил», — сообщает официальный сайт госкомпании.

Напомним, что транспондеры позволяют автомобилям не только безостановочно проезжать терминалы оплаты (необходимо лишь снизить скорость до 10–20 км/ч), но и дают их владельцам существенные (до 50%) скидки от базового тарифа.

«Автодор» также в настоящий момент разрабатывает специальное мобильное приложение, которое позволит оплачивать проезд по платным дорогам с помощью смартфона.

Недавно Правительство РФ приняло решение взимать плату за проезд по еще двум участкам трассы М-4 «Дон»: в Ростовской области с 1091,6 км по 1119,5 км и в Краснодарском крае на участке с 1195-го по 1319-й км.

Фото: «Автодор»