Бэтмен в шоке: Toyota Camry превратилась в машину для супергероя

Гаражное искусство в США, как известно, не знает границ и порождает порой совершенно безумную технику. Типичный пример — Бэтмобиль на базе старенькой Тойоты.

Неизвестный американский владелец Камри поколения XV20 (выпускалась до 2002 года), вероятно, изрядно порылся по помойкам, прежде чем начать превращение заурядного седана в машину для супергероя. Узнать под несколькими слоями окрашенного в черный цвет хлама Тойоту можно только, в сущности, по характерной задней светотехнике — фары же взяты от какого-то другого автомобиля и установлены по краям конструкции, которую условно можно назвать передним бампером.

Капот укрыт «бронелистами», заботливо перетянутыми веревочкой (наверное, чтобы не отвалились на ходу). На крыльях установлены бутафорские многоствольные пулеметы, также «пушки» имеются на крыше и на правой задней двери. В отделке активно используются порезанные гофрированные шланги и хозяйственное изделие типа ведро. Так, из ведер выполнены сопла «реактивных установок» в корме автомобиля и носик (радар?) на передке. На багажнике установлено антикрыло со стойками, стилизованными (неудачно) под крылья летучей мыши. Довершает постапокалиптический образ непонятный отвал, свисающий с заднего бампера.

Самое удивительное, что у автомобиля есть регистрационный номер, а значит американские власти дали его владельцу разрешение на эксплуатацию этого чудища. Впрочем, нельзя исключать, что о переделках своей машины поклонник Бэтмена надзорные органы не уведомил и катается на ней, что называется, на свой страх и риск. Впрочем, страх супергероям, как известно, неведом.

В 2014 году молодой увлекающийся моделированием китайский бизнесмен смастерил копию Бэтмобиля из кинотрилогии «Темный рыцарь». На проект ушло два месяца и 10 тонн металлолома.

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Фото: imgur.com