Стартовал всероссийский конкурс «Автоледи-2017»

В России стартовал ежегодный конкурс «Автоледи», который пройдет в восьми городах России при поддержке Chery, ГИБДД России и ИД «За рулем».

В рамках конкурса участницы будут соревноваться друг с другом в водительском мастерстве на закрытых площадках.

В рамках каждого этапа участницы должны будут выполнить три задании: упражнения «змейка», «парковка» и «лабиринт». Оценивать водительское мастерство поручено представителям региональных управлений Госавтоинспекции. Задания нужно выполнить на кроссоверах Chery Tiggo 3, так что все участницы поставлены в одинаковое положение.

Помимо ценных подарков от оргкомитета победительница и призеры в каждом из городов смогут воспользоваться специальными предложениями на покупку автомобилей Chery.

Ну и, наконец, все желающие во время конкурса смогут пройти тест-драйв на автомобилях модельной линейки Chery, представленной в салонах официальных дилеров в городах-участниках конкурса.

Первый этап в Воронеже прошел накануне, теперь участницы конкурса будут соревноваться за звание «Автоледи» в Волгограде.

Города-участники конкурса водительского мастерства «Автоледи-2017»:

Город

Дата

Воронеж

27 августа

Волгоград

7 сентября

Саратов

9 сентября

Самара

16 сентября

Уфа

23 сентября

Нижний Новгород

30 сентября

Екатеринбург

7 октября

  • О том, как проходил финал конкурса «Автоледи» в прошлом году, можно узнать здесь.
  • Мы собрали самые необычные способы облегчить жизнь женщине-водителю.
  • Согласно опросу общественного мнения, автоледи считают, что водят лучше мужчин.

Фото: Антон Буценко/ТАСС

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Комментарии (1)

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