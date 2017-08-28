Стартовал всероссийский конкурс «Автоледи-2017»

В рамках конкурса участницы будут соревноваться друг с другом в водительском мастерстве на закрытых площадках.
В рамках каждого этапа участницы должны будут выполнить три задании: упражнения «змейка», «парковка» и «лабиринт». Оценивать водительское мастерство поручено представителям региональных управлений Госавтоинспекции. Задания нужно выполнить на кроссоверах Chery Tiggo 3, так что все участницы поставлены в одинаковое положение.
Помимо ценных подарков от оргкомитета победительница и призеры в каждом из городов смогут воспользоваться специальными предложениями на покупку автомобилей Chery.
Ну и, наконец, все желающие во время конкурса смогут пройти тест-драйв на автомобилях модельной линейки Chery, представленной в салонах официальных дилеров в городах-участниках конкурса.
Первый этап в Воронеже прошел накануне, теперь участницы конкурса будут соревноваться за звание «Автоледи» в Волгограде.
Города-участники конкурса водительского мастерства «Автоледи-2017»:
|
Город
|
Дата
|
Воронеж
|
27 августа
|
Волгоград
|
7 сентября
|
Саратов
|
9 сентября
|
Самара
|
16 сентября
|
Уфа
|
23 сентября
|
Нижний Новгород
|
30 сентября
|
Екатеринбург
|
7 октября
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Фото: Антон Буценко/ТАСС