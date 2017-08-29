BMW рассекретила обновленный i3. Но что же изменилось?

Компания BMW рассказала об обновленном электрическом хэтчбеке i3, который представит на автосалоне во Франкфурте.

BMW i3s, BMW i3

Все без исключения производители электромобилей работают над тем, чтобы увеличить запас хода от одной зарядки. Кажется, это уже превратилось в идею фикс. Угадайте, что изменилось в BMW i3 при обновлении, который стал первым премиальным электромобилем в «городском формате»?

А вот и нет. Техническая начинка здесь осталась прежней: здесь установлен электромотор мощностью 170 л.с. и блок батарей емкостью 33,2 киловатт-часов (прежний вариант на 22 квт∙ч не предлагается). Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. В BMW решили поступить честно и указали запас хода не только по циклу NEDC (он равен 290 км), но и в реальных условиях, в которых он не превышает 200 км.

BMW i3s

Для недовольных баварцы приготовили «спортивную» версию, которая получила приставку s в названии. Электромотор здесь выдает уже 184 л.с., до 100 км/ч хэтчбек с кузовом из углепластика разгоняется за 6,9 секунды, а электронный «ошейник» сдвинут до отметки 160 км/ч. Причем запас хода остался практически как у базовой версии: 280 км по циклу NEDC и до 200 при повседневной эксплуатации. Внешне спортивную версию легко отличить по иным бамперам, 20-дюймовым колесам с более широкими шинами и расширенным колесным аркам. В компании говорят, что помимо расширенной колеи у i3s иные настройки подвески, которые делают хэтчбек более «драйверским».

Для обеих версий предлагается так называемый «экстендер»: бензиновый 2-цилиндровый микролитражный двигатель (38 л.с.), который работает в качестве генератора для подзарядки батарей. С ним максимальный запас хода увеличивается до 235 километров.

BMW i3

Косметические изменения свелись к замене оптики на полностью светодиодную и новой схеме окраски: теперь в черный окрашены не только капот, крыша и задняя дверь, но и стойки, что, по всей видимости, должно придать еще больший «плавающий» эффект крыше. Из расплюснутых ноздрей исчезли голубые вставки. В интерьере изменений еще меньше: здесь появилась информационно-развлекательная система iDriver нового поколения с 10,25-дюймовым широкоформатным экраном.