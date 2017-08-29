BMW рассекретила обновленный i3. Но что же изменилось?

Все без исключения производители электромобилей работают над тем, чтобы увеличить запас хода от одной зарядки. Кажется, это уже превратилось в идею фикс. Угадайте, что изменилось в BMW i3 при обновлении, который стал первым премиальным электромобилем в «городском формате»?
А вот и нет. Техническая начинка здесь осталась прежней: здесь установлен электромотор мощностью 170 л.с. и блок батарей емкостью 33,2 киловатт-часов (прежний вариант на 22 квт∙ч не предлагается). Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. В BMW решили поступить честно и указали запас хода не только по циклу NEDC (он равен 290 км), но и в реальных условиях, в которых он не превышает 200 км.
Для недовольных баварцы приготовили «спортивную» версию, которая получила приставку s в названии. Электромотор здесь выдает уже 184 л.с., до 100 км/ч хэтчбек с кузовом из углепластика разгоняется за 6,9 секунды, а электронный «ошейник» сдвинут до отметки 160 км/ч. Причем запас хода остался практически как у базовой версии: 280 км по циклу NEDC и до 200 при повседневной эксплуатации. Внешне спортивную версию легко отличить по иным бамперам, 20-дюймовым колесам с более широкими шинами и расширенным колесным аркам. В компании говорят, что помимо расширенной колеи у i3s иные настройки подвески, которые делают хэтчбек более «драйверским».
Для обеих версий предлагается так называемый «экстендер»: бензиновый 2-цилиндровый микролитражный двигатель (38 л.с.), который работает в качестве генератора для подзарядки батарей. С ним максимальный запас хода увеличивается до 235 километров.
Косметические изменения свелись к замене оптики на полностью светодиодную и новой схеме окраски: теперь в черный окрашены не только капот, крыша и задняя дверь, но и стойки, что, по всей видимости, должно придать еще больший «плавающий» эффект крыше. Из расплюснутых ноздрей исчезли голубые вставки. В интерьере изменений еще меньше: здесь появилась информационно-развлекательная система iDriver нового поколения с 10,25-дюймовым широкоформатным экраном.