Обгон с переворотом: водитель автопоезда потерял управление

Во многих системах стабилизации управляемости есть специальный режим для езды с прицепами, но у немолодого внедорожника Ford Excursion такого, очевидно, не было. Автопоезд слегка занесло при обгоне, но этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать ДТП.

Инцидент, запечатленный камерой на крыше кабины седельного тягача, произошел 25 августа на федеральной автостраде 82 американского штата Вашингтон. На скорости примерно 65 миль/ч (105 км/ч) фуру по левой полосе начал обгонять огромный черный внедорожник Ford Excursion с еще более гигантским туристическим прицепом. Вероятно, автопоезд подвергся влиянию сильного порыва бокового ветра, камера засняла его уже немного виляющим, затем колебания прицепа стали возрастать, амплитуда достигла критических значений, трейлер завалился на бок, а внедорожник съехал в кювет и поднял большое облако пыли, в котором ничего толком нельзя разглядеть.

Водитель грузовика, на котором установлена камера, остановился и вызвал полицию. К счастью, владелец Форда и обитатели дома на колесах серьезно не пострадали: получили несколько ушибов и ссадин и, конечно же, здорово перепугались.

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Фото, видео: YouTube