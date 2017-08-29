Таксист, умывший пассажиров зеленкой, сам явился в полицию

Скандальная история в Хабаровске с таксистами-садистами получила продолжение. Инициатор экзекуции пришел в полицию для дачи объяснений, а затем в Сети появилось видео, где он сам умывается зеленкой.

Вчера «За рулем» рассказывал о том, как группа хабаровских таксистов сняла на видео издевательства над пассажирами, у которых не оказалось денег для оплаты проезда: под смешки и комментарии извозчиков две девушки умывались зеленкой. Ролик получил большой общественный резонанс, полиция начала по факту его публикации доследственную проверку.

Сегодня выяснилось, что таксист, который вез безденежных пассажиров, сам явился в полицию для дачи объяснений — об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилла Блинова.

По словам таксиста (мужчины 1979 года рождения), он не заставлял пассажиров умываться зеленкой, они согласились на эту процедуру добровольно, в качестве альтернативы платы за проезд.

Сама история произошла 26 августа: таксист получил заказ на поездку из села Гаровка в город Вяземский (примерно два часа езды). Пассажиров было трое, молодой человек и две девушки, они сразу заявили, что денег у них нет, но есть банковская карта, с которой они снимут деньги по прибытии в Вяземский. В пункте назначения у банкомата выяснилось, что на карте денег нет, и тогда молодой человек пошел за деньгами к родне, но вернулся ни с чем. Раздосадованный таксист повез пассажиров обратно, сделал остановку в Хабаровске, купил там зеленку и предложил пассажирам ею умыться в качестве платы за проезд — эту идеи он почерпнул из интернета.

Сами пассажиры в полицию до сих пор не обратились, без их заявления привлечь таксиста к какой-либо ответственности будет сложно. Однако его, судя по всему, уже настигла народная кара: в Сети появилось видео, в котором горе-извозчик сам умывается зеленкой и произносит слова: «Как звери себя ведете». Вероятно, кто-то заставил его пройти эту неприятную процедуру в качестве мести за пострадавших пассажиров.

Мнения пользователей интернета по поводу всей этой эпопеи с зеленкой разделились: кто-то считает, что нечего ездить в такси без денег и что пассажиры еще легко отделались; другие уверены, что самосуд, даже в такой сравнительно умеренной форме, недопустим в правовом государстве и конфликт в любом случае надо было разрешать с привлечением полиции.

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Фото, видео: YouTube