Начались продажи самой дорогой Лады Весты

Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и некоторыми уникальными элементами отделки. Цена — от 763 400 рублей.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Предполагалось, что комплектация Exclusive будет впервые предложена на Весте-универсале, однако первым ее примерил все-таки седан. С сегодняшнего дня «эксклюзивные» машины доступны для заказов у дилеров, их будут красить в уникальный бежевый металлик «карфаген». В салоне — атмосферная светодиодная подсветка дверных карманов, центрального тоннеля, зоны ног водителя и переднего пассажира, обивка сидений и дверных карт черной или бежевой экокожей в сочетании с алькантарой, контрастная отстрочка на рулевом колесе и обивке сидений, оригинальные текстильные коврики на полу, металлические накладки на педалях и порогах, черные глянцевые и серебристые текстурированные вставки на панели приборов и в дверях.

Комплектация такая же, как у Весты Luxe с пакетом Multimedia, но стекла в задней части салона имеют дополнительную тонировку, на центральных стойках появились черные глянцевые вставки и надписи Exclusive, на крышке багажника установлен спойлер, на выхлопной трубе — хромированная насадка, 16-дюймовые литые диски имеют оригинальный дизайн.

Lada Vesta Exclusive с МКП стоит 763 400 рублей, за версию с роботом нужно выложить 788 400 рублей. Любопытно, что прежде Веста с 1,8-литровым мотором в сочетании с механикой не предлагалась.

  • Уже в сентябре Lada Vesta подорожает во всех комплектациях.
  • Цена на Весту-универсал, продажи которой должны начаться осенью, в топовой комплектации составит более 800 тысяч рублей.
  • Недавно Объединенный германский автоклуб (ADAC) провел тест-драйв Лады Весты и поставил ей более высокую оценку, чем Renault Sandero.

Фото: АВТОВАЗ

Начались продажи самой дорогой Лады Весты
Начались продажи самой дорогой Лады Весты
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (33)

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Я видел такие эксклюзивные диски на сайте одного эксклюзивного производителя!

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0

Всё таки молодцы ВАЗовцы, шевелятся то как, покупателем дорожат, новинки предлагают интересные!

Интересное наблюдение — чем выше успехи ВАЗа, тем больше пыхтят ВАЗофобы :)

А чем больше они пыхтят, тем больше продажи у Лады. Это как с Матильдой — сколько шумела общественность и госдума с красавицей крымской, что теперь каждый второй её хочет поглядеть.

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-1
Demitrius

Демагогиус, это толстовато даже для вас:)

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+1

С цветом угадали. Практичный, пыль не видно, после мойки можно не сушить.

«Glasurit» от BASF в такой раскраске на солнце золотом отливает.

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+2

а кто скажет какая механическая каебочка в этой иксклюзивной лаже со жрущим масло маторчиком

каебочка то зазаборная или наша дурдомовская воющая

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+1
ДУРДОМ на колёсах

Наша конечно, родимая, Родиной пахнущая.

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+1

Ну вот и Илюшку мамка на сайт отпустила. Кто такой Ашот? Твой дядя —Ашот? Или Ашот тебе подарил игрушечный шевроле твой каплан повертев?

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+2
Безымянный

Тяф-тяф засчитан:)

11 рублей знаете где взять;)

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-1

Эту версию ЛаЖы Весты впору называть «Ашот Эдишен».

Удивлен, как это в комплектацию забыли включить занижение на 7см и глухую тонировку в круг:)



ЛаЖа и так сливает корейцам по продажам, ВАЗ недавно поднял цены, так теперь еще и это угробище за почти 800. Чую, что и унивесрал огребет «Ашот Эдишен» с соответствующим уровнем продаж.



Таксисты по-прежнему ЛаЖу игнорируют, так что посмотрим, что скажут ВАЗофилы:



«Веста за 788К? С жрущим сцепление „роботом“ и жрущим масло движком, с гниющим выпуском, скрипящую как старая телега к 45К пробега?

Надо срочно брать!

Не то что этот „одноразовый“ Солярис, ездящий без проблем по 500К, да еще с АКПП, собранный руками — нененене, лучше распилооткатный ВАЗик все покупайте! (Вот тут еще что-то про Украину в методичке и про Сирию, но куратор зачеркнул, наверное это не надо было писать, но мне удалять лень, и так сойдет)

А, да, Каплан нехороший и просто завидует, что у ЛаЖы есть комплектация „Ашот Эдишен“, а у иномарок нет!»



Примерно в таком ключе:)

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-3
Каплан Илья

вот тебе самому не надоело? желчь в каждом слове, причем по делу ни слова. не нравится не бери, заставляют чтоли?

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0
О. Александр

это его работа) он здесь не для того, чтобы аргументы приводить, он здесь просмотры для НедоЗаруля накручивает)

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+1
Безымянный

Работа тут у вас, безымянных одноразовых вечносливающих:)

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-1
Каплан Илья

работай негр, солнце еще высоко) а то на рекламу не заработаешь и сократят тебя к едрени матери)) пойдешь толчки в салон автоваза драить))

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+1
Безымянный

Вот тебе аргументы:

Роллс-Ройс в комплектации Эксклюзив — понимаю. Собран по индивидуальному заказу в единичном экземпляре.

Автомобиль для самых бедных в комплектации Эксклюзив, обшитый дермантином (эксклюзивным?) не вызывает ничего, кроме усмешки.

«- Что у тебя?

— У меня Лада. Редкий Эксклюзив.»

Можно ещё люк в крышу вкорячить — и сращу весить шильдик «Мега Гранд Эксклюзив»)))

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-1
Олег Смирнов

[у нас не ругаются] аргумент, — тупо докапаться до названия комплектации))) Тебе на твой копипаст уже ниже отвечали

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0
Безымянный

Так кто ж виноват, что наполнение этой комплектации вызывает смех?

Корейцы тоже смешны. Но, может, вазовским стоило быть поумнее?

Для большего смеха можно было и саму машину назвать — Lada Vesta S-klasse.)))) В комплектации Exclusive — оно самое то.

Какой «эксклюзив» в машине, которую покупают по одной единственной причине — «нет денег на нормальный автомобиль»?

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-2
Олег Смирнов

Сейчас возбурлят [у нас не ругаются]. Осторожнее!

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-3
О. Александр

Я так понял, Вазофильский караул устал:)

Нет, тыкать распилооткатный бракоВАЗ в его косяки, а ВАЗофилов — в их враньё мне не гадоест никогда.



Насчет «по делу нИ слова» — обоснуете?

Или как всегда — «тяф-тяф» и в кусты?

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-3
Каплан Илья

оть ить какой у нас в дурдоме иксклюзивный пациент не спит не ест а тока тычить и тычиться мордой об косяки под кроватью в своей 6й

пральна продолжай неустаный ты наш иксклюзивный

щас скоро подтянеца твой дружбан с игрушешным мырсыдэсом мечтающий о лаже ведресте с амт и будет беспричинно радоваца лажовой иксклюзивнсти

на 2 дня развлекаловка в дурдоме обеспечена точно

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0
ДУРДОМ на колёсах

Ха!!11  Вот и я! Капланище, я должен вам это сказать.

Лада Веста эксклюзив — отличный автомобиль! И стоит недорого!

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+1
Каплан Илья

конечно обосную.. причем тут ашот эдишн? на аутлендерах к примеру в высших комплектациях тонировка идет заводская-это тоже ашот эдишн? салон экокожа тоже ашот эдишн? причем тут объемы продаж соляриса?



насчет «Или как всегда — „тяф-тяф“ и в кусты?» особенно " как всегда " обоснуйте..

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0

Не хватает только крутилок на дисках и брызговиков Спарко

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-4

Каплан ещё не вздриснул?

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+1
Muinaiset Денис

Ему некогда. Он шевроле от песка в тазике моет

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+1
Muinaiset Денис

авиационный керосин в пердак заливает, ща бомбанет ))

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0
Безымянный

уже сорвало его каплан )))

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+2

Роллс-Ройс в комплектации Эксклюзив — понимаю. Собран по индивидуальному заказу в единичном экземпляре.

Автомобиль для самых бедных в комплектации Эксклюзив, обшитый дермантином (эксклюзивным?) не вызывает ничего, кроме усмешки.

«- Что у тебя?

— У меня Лада. Редкий Эксклюзив.»

Можно ещё люк в крышу вкорячить — и можно весить шильдик «Мега Гранд Эксклюзив»)))

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-2
Олег Смирнов

Смотрим Kia Rio — топовая комплектация «Premium». Знатный премиум, ага.

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+3
СерЖ

Бедным тоже должно быть приятно:) Но «Премиум» — всё же не «Эксклюзив»)))

Хотя, подрезание оконных уплотнителей — это реальный эксклюзив. Такой опции ни у кого нет.

Круче было только ... — наберите в ютубе «такого даже в майбахе нет»))))

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-2
Олег Смирнов

Конечно, просто [у нас не ругаются] экслюзив у Camry, RAV4 и С4. У последнего особенно.

Да ладно. «Ремонт двигателя BMW N63 ( N63B44 )» в гугле просто эпично.

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0
СерЖ

Ну хоть спойлера колхозного нет:)

СерЖ, все у вас всю жизнь через «Ж»)))

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-3
Каплан Илья

Пробовали. Отваливается. Но главный конструктор пообещал выделить не 1 саморез для крепления, а 2. И будет комплектация «Мега Супер Гранд Эксклюзив Экзекьютив Лакшери»)))

На самом деле он там есть в виде какого-то непонятного по предназначению огрызка — перечитай внимательно. Только зачем он там? Ума не приложу. Для чего, для кого...

А вот на хромированные нашлёпки на выхлопную трубу фантазии не хватило. Жаль... Можно было бы продлить феерию типа «Спорт Туризмо». И аккурат на весь багажник одну длинную надпись сделать. А то одно жалконькое Exclusive под Vesta плохо заметно... И все бы сразу обзавидовались владельцу такого шЫкарного эксклюзивного Роллс.. ой, вазонобильперпетуума.))))

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-1
Олег Смирнов

Да проще нужно:



Лада Ненада.

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-3