Начались продажи самой дорогой Лады Весты

Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и некоторыми уникальными элементами отделки. Цена — от 763 400 рублей.

Предполагалось, что комплектация Exclusive будет впервые предложена на Весте-универсале, однако первым ее примерил все-таки седан. С сегодняшнего дня «эксклюзивные» машины доступны для заказов у дилеров, их будут красить в уникальный бежевый металлик «карфаген». В салоне — атмосферная светодиодная подсветка дверных карманов, центрального тоннеля, зоны ног водителя и переднего пассажира, обивка сидений и дверных карт черной или бежевой экокожей в сочетании с алькантарой, контрастная отстрочка на рулевом колесе и обивке сидений, оригинальные текстильные коврики на полу, металлические накладки на педалях и порогах, черные глянцевые и серебристые текстурированные вставки на панели приборов и в дверях.

Комплектация такая же, как у Весты Luxe с пакетом Multimedia, но стекла в задней части салона имеют дополнительную тонировку, на центральных стойках появились черные глянцевые вставки и надписи Exclusive, на крышке багажника установлен спойлер, на выхлопной трубе — хромированная насадка, 16-дюймовые литые диски имеют оригинальный дизайн.

Lada Vesta Exclusive с МКП стоит 763 400 рублей, за версию с роботом нужно выложить 788 400 рублей. Любопытно, что прежде Веста с 1,8-литровым мотором в сочетании с механикой не предлагалась.

Уже в сентябре Lada Vesta подорожает во всех комплектациях.

Цена на Весту-универсал, продажи которой должны начаться осенью, в топовой комплектации составит более 800 тысяч рублей.

Недавно Объединенный германский автоклуб (ADAC) провел тест-драйв Лады Весты и поставил ей более высокую оценку, чем Renault Sandero.

Фото: АВТОВАЗ