У пострадавших в ДТП водителей будут брать анализ крови

В правительстве одобрили законопроект, предусматривающий введение обязательного анализа на содержание алкоголя в крови у водителей, которые стали виновниками аварии. Анализ будут брать даже в случае, если водитель находится в бессознательном состоянии.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым будут выявляться нетрезвые водители, даже если они находятся в бессознательном состоянии.

Зачастую после аварии водитель может быть ранен и даже находиться без сознания. В больнице у него не проводят анализ крови на содержание алкоголя, так что, даже если он виновен в ДТП, наказания за управление транспортным средством ему удается избежать.

Новые поправки возвращают норму предельного содержания алкоголя в крови в 0,3 промилле, так как сегодня наличие алкоголя у водителей проверяют только в выдыхаемом воздухе. Если показатель ниже 0,3 промилле, то водитель считается трезвым. Однако таким способом проверить содержание у раненого водителя не представляется возможным. Соответственно, как виновник аварии нарушитель понесет наказание, а за езду в нетрезвом виде — нет, пишет «Российская газета».

Норма о содержании алкоголя в крови существовала до последних поправок, которые ввели понятие погрешности алкотестеров в 0,3 промилле.

Инициатива ввести норму содержания алкоголя в крови принадлежит МВД, которое в феврале подготовило соответствующий законопроект.

Позднее в Минздраве высказались за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде.

Фото: Сергей Смирнов/«За рулем»