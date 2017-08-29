Депутат устроил скандал на штрафстоянке, куда привезли его внедорожник

В Сети опубликован видеоролик, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков в нецензурной форме отчитывает сотрудников штрафстоянки. Его внедорожник Toyota Land Cruiser Prado привезли сюда за нарушение правил парковки.

Инцидент произошел примерно две недели назад в Новосибирске. Сергей Титков припарковал свой автомобиль на тротуаре по улице Советская, напротив собора Александра Невского. За время отсутствия депутата машину эвакуировали и увезли на штрафстоянку, расположенную на улице Ипподромская, там впоследствии произошла запечатленная на видеокамеру драматическая сцена:

Как видно из записи, народный избранник угрожает сотрудникам штрафстоянки увольнением, обещает позвонить начальнику областной Госавтоинспекции Сергею Штельмаху, требует снять с Тойоты пломбы и заявляет, что при погрузке на эвакуатор могла быть повреждена автоматическая коробка передач внедорожника.

Сергей Титков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области

Корреспондент сетевого издания «НГС.НОВОСТИ» попросил у Титкова прокомментировать эту историю. Тот заявил, что думал, будто стал жертвой мошенников: якобы на месте, откуда эвакуировали внедорожник, к нему подошел некий гражданин и предложил посредничество в вызволении машины со штрафстоянки. Титков от такого посредничества отказался и прибыл на улицу Ипподромскую самостоятельно. Своей вины в нарушении правил парковки он не отрицает, но утверждает, что его автомобиль никому не мешал:

«Мне сказали, что зафиксировали, что машина стоит на тротуаре. Но у нас же тротуаров 25 метров нет шириной. Там зимой на этой стоянке стояло по 40 машин, а сейчас они решили, что это тротуар».

Действительно, на снимках сервиса Яндекс.Карты можно увидеть, что напротив собора Александра Невского по улице Советской имеется достаточно просторная заасфальтированная площадка, однако никаких знаков парковки рядом с ней нет, а на пересечении улицы Советской с улицей Спартака установлен знак «Остановка запрещена» и действует он до пересечения улицы Советской с Красным проспектом, то есть парковаться в том месте депутат не имел никакого права.

Любопытно, что Титков является председателем регионального Общественного совета проекта «Безопасные дороги» и официально ратует за наведение порядка на дорогах.

Два года назад компания Toyota была оштрафована в России за баннерную рекламу, в которой внедорожник Land Cruiser Prado ехал по тротуару.

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Фото: Toyota, novosibirsk.er.ru, yandex.ru

Видео: YouTube