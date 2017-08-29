Фургон Lada Largus получит двигатель от Весты

Универсал Лада Ларгус в скором времени обзаведется новым вариантом: под капотом у машины появится вазовский 1,6-литровый двигатель.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Грузовая версия универсала Lada Largus должна получить двигатель собственной разработки АВТОВАЗа. Так, на заводе постепенно замещают французские силовые агрегаты, повышая локализацию модели. Речь идет о 1,6-литровом двигателе 21129, который уже устанавливается на Ладу Весту. Мощность этого 16-клапанного силового агрегата составляет 106 л.с., а крутящий момент равен 148 Нм. Этот силовой агрегат придет на смену двигателю Renault такого же объема, при этом французский агрегат менее мощный (102 л.с.) и у него меньший крутящий момент (140 Нм). В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое обнаружилось в базе Росстандарта, также указаны передаточные числа коробки передач. Они практически идентичны тем, что имеет механическая коробка передач, устанавливаемая на машину с французским двигателем. Однако здесь более длинная главная передача и изменено передаточное число четвертой передачи. Цельнометаллический фургон Lada Largus с французским двигателем доступен только в одном варианте, в комплектации Norma/Comfort по цене 594 800 руб. Вероятнее всего, несмотря на прибавку в мощности, версия с отечественным силовым агрегатом будет доступнее. В ОТТС содержится информация и об оснащении машины. В базовом варианте она получит одну подушку безопасности, а за доплату может оснащаться электростеклоподъемниками, зеркалами с электроприводом, блокировкой замков дверей, обогревом сидений, кондиционером, второй подушкой безопасности, боковыми подушками безопасности, регулировкой рулевой колонки не только по вылету, но и по высоте, аудиосистемой с навигацией, бортовым компьютером, парктрониками.

  • Lada Largus — это модернизированный универсал Dacia Logan MCV первого поколения. В этом году на рынке появится более крупный соплатформенный «каблучок» Renault Dokker.
  • В январе 2017 года АВТОВАЗ поднял цены на весь модельный ряд, Lada Largus не стала исключением.
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (1)

LADA 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

в люксовой комплектации все нормально.

Недостатки:

под водительским креслом жестянка слабая рвется.

Комментарий:

в общем автомобиль удался доволен им кроме расходников ничего не менял пробег 177000.

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Комментарии (6)

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Кстати, двигатель от приоры и жатку ему не планируют?

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0

Лучше бы обновили Ларгус, а то Логан с Сандеро собираются обновлять, а этого даже не трогают...

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+1
Alexandr

до европейского нормального универсала

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0

Крутящий момент в статье указан одинаковый, но тем не менее сказано что у вазовского двигателя он больше)) Лучше бы приоромотор ставили на 98л.с. чтобы лишние налоги не платить.

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+6
. Николас

Точно. Лучше бы добавили 98 и 122 (1.8 л.). а то 102–106 одно и тоже.

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+1
Винод

Ну по налогам да, только ВАЗовский не будет жрать, бензин, как свинья помои, что касаемо 98, есть 87, и сэкономил на налогах.

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0