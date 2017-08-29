Фургон Lada Largus получит двигатель от Весты

Универсал Лада Ларгус в скором времени обзаведется новым вариантом: под капотом у машины появится вазовский 1,6-литровый двигатель.

Грузовая версия универсала Lada Largus должна получить двигатель собственной разработки АВТОВАЗа. Так, на заводе постепенно замещают французские силовые агрегаты, повышая локализацию модели. Речь идет о 1,6-литровом двигателе 21129, который уже устанавливается на Ладу Весту. Мощность этого 16-клапанного силового агрегата составляет 106 л.с., а крутящий момент равен 148 Нм. Этот силовой агрегат придет на смену двигателю Renault такого же объема, при этом французский агрегат менее мощный (102 л.с.) и у него меньший крутящий момент (140 Нм). В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое обнаружилось в базе Росстандарта, также указаны передаточные числа коробки передач. Они практически идентичны тем, что имеет механическая коробка передач, устанавливаемая на машину с французским двигателем. Однако здесь более длинная главная передача и изменено передаточное число четвертой передачи. Цельнометаллический фургон Lada Largus с французским двигателем доступен только в одном варианте, в комплектации Norma/Comfort по цене 594 800 руб. Вероятнее всего, несмотря на прибавку в мощности, версия с отечественным силовым агрегатом будет доступнее. В ОТТС содержится информация и об оснащении машины. В базовом варианте она получит одну подушку безопасности, а за доплату может оснащаться электростеклоподъемниками, зеркалами с электроприводом, блокировкой замков дверей, обогревом сидений, кондиционером, второй подушкой безопасности, боковыми подушками безопасности, регулировкой рулевой колонки не только по вылету, но и по высоте, аудиосистемой с навигацией, бортовым компьютером, парктрониками.