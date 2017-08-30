Рассекречен облик нового Дастера

Опубликованы первые официальные изображения второго поколения кроссовера Duster. Видно, что в компании пошли по эволюционному пути в развитии этой популярной модели.

Renault Duster

Группа Renault опубликовала первые фотографии и информацию о новом поколении Duster. Машину представят под брендом Dacia на автосалоне во Франкфурте в начале сентября. Сенсации не произошло: внешне Duster изменился, мягко говоря, эволюционно. Самые заметные изменения спереди: новые фары со светодиодными ходовыми огнями, разделенными на три секции, иные радиаторная решетка и бампер. Дизайнеры говорят о том, что старались сохранить стопроцентную узнаваемость Дастера, но придать ему еще более брутальный внедорожный облик. В итоге у машины поднялась подоконная линия, задние окошки стали меньше, появились новые защитные накладки позади передних колес. Сзади самой яркой деталью оказались новые квадратные фонари, которые навевают ассоциации с Jeep Renegade.





На видео показаны метаморфозы в дизайне, который пережил Duster при смене поколений. Так что, несмотря на то что облик машины изменился несущественно, видно, что у кроссовера все внешние кузовные панели полностью новые. На видео показаны метаморфозы в дизайне, который пережил Duster при смене поколений. Так что, несмотря на то что облик машины изменился несущественно, видно, что у кроссовера все внешние кузовные панели полностью новые.

Renault Duster



Никакой технической информации о новом Дастере пока нет: их обещают раскрыть уже на автосалоне. Ранее ходили слухи, что Duster будет построен на модульной платформе CMF, той же, что дала жизнь Nissan Qashqai и Renault Kadjar. Но, смеем предположить, что машина осталась на прежней платформе B0, которую существенно модернизировали.



Фотографий салона также нет, причем представители компании говорят о том, что самые существенные изменения сосредоточены именно в интерьере. Только одно можно сказать с уверенностью — Duster по-прежнему останется пятиместным. Никакой технической информации о новом Дастере пока нет: их обещают раскрыть уже на автосалоне. Ранее ходили слухи, что Duster будет построен на модульной платформе CMF, той же, что дала жизнь Nissan Qashqai и Renault Kadjar. Но, смеем предположить, что машина осталась на прежней платформе B0, которую существенно модернизировали.Фотографий салона также нет, причем представители компании говорят о том, что самые существенные изменения сосредоточены именно в интерьере. Только одно можно сказать с уверенностью — Duster по-прежнему останется пятиместным.

Первое поколение Renault Duster очень популярно на российском рынке и находится в первой тройке лидеров по продажам в сегменте SUV .

очень популярно на российском рынке и находится в первой тройке лидеров по продажам в сегменте . На базе Renault Duster в России создали кроссовер Kaptur . Недавно он обзавелся версией со светодиодными фарами.