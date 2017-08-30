Рассекречен облик нового Дастера

Опубликованы первые официальные изображения второго поколения кроссовера Duster. Видно, что в компании пошли по эволюционному пути в развитии этой популярной модели.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Renault Duster
Renault Duster

Группа Renault опубликовала первые фотографии и информацию о новом поколении Duster. Машину представят под брендом Dacia на автосалоне во Франкфурте в начале сентября. Сенсации не произошло: внешне Duster изменился, мягко говоря, эволюционно. Самые заметные изменения спереди: новые фары со светодиодными ходовыми огнями, разделенными на три секции, иные радиаторная решетка и бампер. Дизайнеры говорят о том, что старались сохранить стопроцентную узнаваемость Дастера, но придать ему еще более брутальный внедорожный облик. В итоге у машины поднялась подоконная линия, задние окошки стали меньше, появились новые защитные накладки позади передних колес. Сзади самой яркой деталью оказались новые квадратные фонари, которые навевают ассоциации с Jeep Renegade.



На видео показаны метаморфозы в дизайне, который пережил Duster при смене поколений. Так что, несмотря на то что облик машины изменился несущественно, видно, что у кроссовера все внешние кузовные панели полностью новые.

Renault Duster
Renault Duster


Никакой технической информации о новом Дастере пока нет: их обещают раскрыть уже на автосалоне. Ранее ходили слухи, что Duster будет построен на модульной платформе CMF, той же, что дала жизнь Nissan Qashqai и Renault Kadjar. Но, смеем предположить, что машина осталась на прежней платформе B0, которую существенно модернизировали.

Фотографий салона также нет, причем представители компании говорят о том, что самые существенные изменения сосредоточены именно в интерьере. Только одно можно сказать с уверенностью — Duster по-прежнему останется пятиместным.
  • Первое поколение Renault Duster очень популярно на российском рынке и находится в первой тройке лидеров по продажам в сегменте SUV.
  • На базе Renault Duster в России создали кроссовер Kaptur. Недавно он обзавелся версией со светодиодными фарами.

Фото, видео: Renault

Рассекречен облик нового Дастера
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Renault Duster (3)

Renault 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень резвый https://www.youtube.com/watch?v=9oF43Ta9Ir8

Недостатки:

нет

Комментарий:

Всем рекомендую

Написать отзыв

Комментарии (20)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Срете конец. И так голимый Китай. А новый дастер окончательно добьет одноразового корейца.

Ответить#
0

фонарики бамперочки и колесики зачёт..дефочкам понра)

Ответить#
0

В любой теме одно и тоже в комментариях..

Ответить#
0

С липовой защитой бампера он наконец-то перевалит за мильон в базе?

Ответить#
0

Всё это похоже на самый обычный рестайлинг. Где тут новое поколение? Не вижу!

Ответить#
0

В первую очередь внутри надо всё достойно сделать, экстерьер и так был хорош. Судя по тому, что фоток интерьера не представили — салон остался унылым отстоем.

Ответить#
+2
Demitrius

Ну у ВАЗиков он изначально как был унылым отстоем, так и остался.

А тут хоть перспектива есть.

К тому же, чего вы хотели за эти деньги?:)

Ответить#
-9
Каплан Илья

Даже у Весты намного приятнее интерьер, чем у Дастера.

Ответить#
+6
Demitrius

У меня снова вопрос:

Вы откуда знаете?

Я на обеих этих машинах ездил, а вы?)

Только фоточки и видели:)



Демагогиус такой демагогиус:)

Ответить#
0
Demitrius

хорош раздутыми арками которые покрыты сколами? [у нас не ругаются] экстерьер то

Ответить#
0

стал лучше!

Ответить#
+1

Филькины земляки станцию ПРО ставят, а мы у них Дастер покупаем.

Всё по Бжезинскому — «против России и за счёт России».

Ответить#
-1
робот

Ага, румыны с американцами виноваты что мы свою экономику не развиваем. Китай это сверхдержава, у них есть рычаг на любую страну. У нас же только нефть и газ.

Ответить#
+4

Е! Нормальные зеркала!

Вот чего сразу-то было так не сделать?

Ответить#
-4
Каплан Илья

Ты в них уже смотрел или просто пернул?

Ответить#
+2
Безымянный

Пердят тут только безымянные одноразовые:)

Хоть топор вешай:)

Ответить#
-7
Каплан Илья

Тоесть Илюшка снова обосралсо

Ответить#
-2
Безымянный

Тяфк засчитан. 11 рублей знаете где взять:)

Ответить#
-2
Каплан Илья

Я не знаю кто тебя там тяфки засчитывает, а мне за мои посты платит АвтоВАЗ. Так что сиди и обтекай

Ответить#
0
Безымянный

ВАЗофилы настолько тупые, что сами подтверждают инфу о себе:)

Эпик;)

Ответить#
0