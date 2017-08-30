Вторая попытка: Mini анонсировала новый электромобиль

В сентябре на автосалоне во Франкфурте Mini покажет предвестника серийного электромобиля, который встанет на конвейер в 2019 году. Производитель обещает, что управлять им будет так же весело, как картом.

Эру электромобилей марка Mini открыла для себя еще в 2008 году, представив хэтчбек с литерой Е. Автомобиль был снабжен литий-ионной батареей емкостью 35 кВт·ч и мог теоретически проехать на одной зарядке до 250 км, а на деле — 160 км (такой запас хода был сертифицирован в США по методике EPA). В широкую продажу Mini Е не поступил, его предлагали в лизинг по специальным программам, всего было выпущено порядка 600 машин, эту партию можно назвать опытно-промышленной, подготовкой к выпуску по-настоящему массовой и конкурентоспособной модели. Такая появится в модельном ряду Mini в 2019 году, и представленный на фотографиях Mini Electric Concept показывает, как она может выглядеть.

В сущности, перед нами обычный хэтчбек Mini, но с декоративными, напечатанными на 3D-принтере псевдожалюзями «по кругу» и рельефными вкладышами на колесных дисках. Очень эффектно смотрится корма со светодиодными фонарями, стилизованными под британский флаг — хочется верить, что они доживут до серийной версии модели.

О начинке пока ничего не известно, ее рассекретят в сентябре на автосалоне во Франкфурте, и тогда мы узнаем ключевую характеристику нового электромобиля Mini — запас хода на одной зарядке (неофициальные источники ранее сообщали, что можно рассчитывать примерно на 400 км). Пока же разработчики сообщают, что электрокар не только не растеряет главных ценностей Mini — проворности и удовольствия от вождения, но и приумножит их. Низкий центр тяжести в сочетании с широкой колеей позволяют получить такую же острую и точную управляемость, как у карта, а когда желания гонять нет, электрокар может ползти в режиме тележки для гольфа, без рывков и дерганий.

В июле компания BMW, которой принадлежит марка Mini , объявила о глобальном плане по «озеленению» своих автомобилей.

, объявила о глобальном плане по «озеленению» своих автомобилей. Представленный в прошлом году кроссовер Mini Countryman второго поколения получил plug-in гибридную версию и может проехать на электротяге до 40 км.

Фото: Mini