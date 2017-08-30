Как будет выглядеть новый Kia cee’d

На автосалоне во Франкфурте компания Kia покажет концепткар, который станет предвестником нового поколения компактных моделей cee’d. Разработчики утверждают, что изобрели новый тип кузова.

Kia Cee'd
Kia Cee'd

Kia > Cee'd

Extended hot hatch, или по-русски «растянутый хот-хэтч» — так в фирме Kia характеризуют концепт, который дебютирует 12 сентября на Франкфуртском автосалоне. Его создатели взяли за основу нынешнюю трехдверку Kia pro_cee’d, но добавили ему пару «лишних» дверей и более вместительный багажник. Получился своего рода бюджетный вариант Porsche Panamera Sport Turismo, причем, возможно, даже более гармоничный на вид.

О начинке пока ничего не сообщается, но ясно, что платформа и гамма силовых агрегатов позаимствованы у соплатформенного семейства Hyundai i30 третьего поколения, дебютировавшего в прошлом году. В сущности, у «сарая» i30 Tourer задние стойки завалены так же лихо, как у концепта Kia, но последний все-таки оформлен более изысканно, в духе заднеприводного фастбека Stinger.

Серийный Kia cee’d третьего поколения представят, вероятно, в начале следующего года. В России эта модель достаточно популярна: в прошлом году продан 15 081 экземпляр (второе место в С-классе после Шкоды Октавии), тогда как Hyundai i30 нашел лишь 1470 покупателей. Любопытно, что новый Hyundai i30 уже появился у официальных дилеров, но официальный старт продаж пока так и не объявлен.

  • В июле фирма Kia представила в Корее обновленный среднеразмерный кроссовер Sorento Prime.
  • В июне дебютировал новый субкомпактный паркетник Kia Stonic, но в России он, к сожалению, продаваться не будет.
  • Весной 2018 года в России начнутся продажи фастбека Kia Stinger.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Cee&#39;d (1)

Kia 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Универсал! Огромная задняя дверь!!! Прикуриватель в багажнике!!! Большой,экономичный,удобный.

Недостатки:

Нет подогрева сидений и круиз-контроля. И нет шестой передачи.

Комментарий:

Больше года назад купили Киа сид универсал 1.4(109л.с.) Белого цвета. Пробег 52170. Есть служебный ФВ Джетта 1.4 тси(немец). Могу сравнивать. Итак. Киа. Жёще,так и универсал! Экономичный! Самый маленький расход был 4.8 литра по трассе со скоростью 50–90км.ч. В среднем по трассе 5.6–6.2 литра. Гор...

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Комментарии (2)

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закос под ауди, но получится дутый рио

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Так уже интересно, я тут собираюсь сид менять, но не знаю на что. Оптима кажется великоватой и седан, а новый сид св взял бы с удовольствием.

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