320 000 евро за... макет Ferrari 812 Superfast (настоящая машина стоит дешевле)

9 сентября в итальянской Модене состоится аукцион RM Sotheby’s Leggenda e Passione, посвященный исключительно марке Ferrari. Помимо нескольких десятков раритетных моделей здесь продадут с молотка очень необычный современный спорткар.

Представленное в феврале этого года купе Ferrari 812 Superfast с атмосферным двигателем V12 мощностью 800 л.с. стоит в Европе порядка 290 тысяч евро, но есть как минимум один экземпляр, который оценивается еще дороже — в 320 тысяч евро, причем у него нет салона, двигателя и коробки передач. Речь идет о заводском аэродинамическом макете в масштабе 1:2, на котором инженеры отрабатывали элементы «оперения» кузова и продували их в аэродинамической трубе.

За что такие бешеные деньги? За эксклюзивность и ручную работу: второй такой машины не существует, все ее детали уникальные, изготовленные из карбона и других редких материалов. Некоторые элементы в серию не пошли и увидеть их можно только на этом макете. Покупатель наверняка найдется, ведь аэродинамический прототип — великолепная готовая скульптура для частного автомобильного музея или галереи современного искусства.

Самым же дешевым (по предварительной оценке) лотом на аукционе в Модене станет кожаный почтовый чемоданчик Ferrari — 3000 евро, а самым дорогим — купе Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года: его оценочная стоимость составляет 10 млн евро.

С другими интересными автомобилями, которые выставлялись на аукционах и привлекли наше внимание, можно ознакомиться здесь.

Фото: RM Sotheby’s