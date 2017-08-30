УАЗ решил продавать внедорожники за криптовалюту

Ульяновский автозавод заключил соглашение с основателем одной из новых криптовалют о продаже своих автомобилей за виртуальные деньги.

УАЗ заключил трехлетнее соглашение с компанией «Лавка» о продаже своей продукции за новую криптовалюту — BioCoin. «Лавка» работает под брендом LavkaLavka и пока предлагает только продукты фермерских хозяйств. Первой моделью Ульяновского автозавода, которую можно будет купить за криптовалюту, станет коммерческий грузовик УАЗ Профи.

В настоящее время «Лавка» готовится к выходу BioCoin на биржу (ICO), а сама криптовалюта является бонусной программой лояльности: сама LavkaLavka и ее партнеры получают вместо баллов вознаграждение в криптовалюте на свой персональный кошелек. Затем этой валютой можно расплатиться в любом партнерском магазине проекта BioCoin, а после ICO и продать ее на бирже.

Полноценно система, в частности прием биокоинов, должна заработать в ноябре этого года, когда биокоины будут размещены для свободной продажи инвесторам. Тогда же можно будет полноценно расплатиться за внедорожники УАЗ биокоинами.

В пресс-службе УАЗа подчеркивают, что сегодня с точки зрения российского правого поля биокоины представляют собой лишь баллы системы лояльности. Однако после размещения валюты на бирже биокоин станет полноценной криптовалютой.

В настоящее время LavkaLavka предлагает приобрести биокоины по курсу 1:1 к российскому рублю. При этом с 1 по 25 сентября, видимо, в рамках подготовки к выходу на биржу, их приобрести будет нельзя.

УАЗ Профи представят на выставке коммерческой техники COMTRANS-2017 на следующей неделе.

На базе УАЗ Профи появится и гибридная версия, которую завод делает по заказу компании «Россети».

Фото: УАЗ