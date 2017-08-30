Ураган «Харви» уничтожил уже полмиллиона машин

На восточном побережье США продолжает бушевать мощнейший в новейшей истории страны ураган. Власти сообщают уже о 30 погибших, а материальный ущерб достиг поистине астрономических значений.

Несмотря на то, что Америка готовилась к пришествию урагана, жизни многих людей, к сожалению, оказались под угрозой: счет погибшим уже пошел на десятки, раненым — на сотни, тысячи жителей штата Техас были экстренно эвакуированы спасателями из своих домов. Сейчас эпицентр урагана смещается в сторону штата Луизиана, накануне здесь было объявлено чрезвычайное положение, происходит массовая эвакуация людей в безопасные районы. Всего уведомление о временном переселении получили порядка 1,7 млн человек.

Количество пострадавших машин, по данным телеканала CNBS, уже превысило 500 тысяч, точную цифру назвать пока не может никто, поскольку многие машины находятся под водой, их попросту не видно.

СМИ сообщают, что на данный момент ураган обрушил на США 57 трлн литров воды, уровень осадков превысил 1320 мм. Президент страны Дональд Трамп назвал «Харви» крупнейшим стихийным бедствием в истории США, его слова цитирует агентство ТАСС:

«Вероятно, никогда в истории нашей страны не было ничего настолько дорогостоящего, мы никогда не делали ничего настолько исторического в столь разрушительных, столь жестоких обстоятельствах, как ураган „Харви“».

Многие автомагистрали превратились в реки, в них уже плавает рыба, земноводные, плодятся насекомые, в связи с чем власти опасаются вспышки инфекционных заболеваний. Вот как сейчас выглядит транспортная система Техаса:

Страховые компании работают в авральном режиме — ясно, что выплаты получат далеко не все пострадавшие, к таким масштабам разрушений никто не был готов. Вместе с тем на авторынке, особенно вторичном, в ближайшее время ожидается всплеск спроса, так как людям будет необходим новый транспорт взамен утраченного. Эксперты предостерегают будущих покупателей от «утопленников» — вытащенных из воды и поставленных на ход машин, эксплуатация которых может быть опасной для жизни. Закон запрещает продавать утонувшую технику, но всегда найдутся ушлые дельцы, которые захотят заработать на трагедии.

С другими видеосюжетами на тему урагана «Харви» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube