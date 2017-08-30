В Омске продают Москвич с креслами от самолета за миллион рублей

Реставрация старых автомобилей дело хлопотное, запчастей не найдешь. Куда проще сделать из олдтаймера сборную солянку, напихав в него тех деталей, что есть под рукой. Именно по такому пути пошел проживающий в Омске владелец старого Москвича.

Автогурманы брезгливо назовут этот Москвич типичным образчиком колхозного тюнинга — мол, испортил машину владелец, она теперь ничего не стоит. Между тем в США, например, даже переделанная классика стоит очень дорого, особенно если тюнинг провели какие-нибудь известные мастера, типа раскрученных по телевизору кудесников из Gas Monkey Garage.

Алексей Николаевич Назаров из Омска широкой автомобильной общественности не известен, но свой труд он ценит дорого и просит за реконструированный по своему вкусу 400-й Москвич один миллион рублей — объявление висит на сайте auto.ru. В технику омич, судя по всему, особо не вкладывался — двигатель в машине стоит оригинальный 23-сильный, зато владелец как следует оторвался в оформлении олдтаймера. Вот как он прокомментировал концепцию своего творения интернет-изданию «НГС.ОМСК»:

«В оригинале не было печки, ничего. Этот Москвич я сделал, чтобы на нем можно было хоть зимой, в любую погоду ездить. Это скорее гибрид. В нем детали от многих советских машин. Даже от самолета и вертолета есть. Например, сиденья в салоне от Ту-154».

Салон выглядит опрятно. Рулевое колесо, вероятно, взято от Москвича-2140, но в него добавлен хромированный олдскульный ободок, а ступица обшита кожей. Самолетные кресла, конечно, смотрятся чужеродно, но наверняка они удобнее оригинальных. На центральной консоли имеется «иконостас» и шильдик «Москвич» под ним.

Если смотреть на машину снаружи строго спереди, то узнать исходную модель почти невозможно — новая радиаторная решетка, четыре фары и нештатный бампер полностью изменили классический образ, но сбоку и сзади 400-й, несмотря на ряд «левых» деталей, угадывается безошибочно.

Стоит ли такая машина миллиона рублей, пусть судят наши читатели и потенциальные покупатели.

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Фото: auto.ru