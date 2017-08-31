В Москве появилась новая ловушка для водителей

Из-за невнятной схемы и ошибок при работах по реконструкции водители в Москве не могут без нарушения попасть с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект.

Одно из самых проблемных мест в Москве: заезд с разворотом с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект в сторону области. Здесь всегда возникали пробки из-за интенсивного движения и режима работы светофора.

Городские власти в рамках программы «Моя улица» решили обустроить это место: расширили тротуар (который, конечно же, уложили плиткой), нарисовали новую разметку. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором заметно, что съезд стал настолько узким (машины здесь также съезжают с Садового кольца к набережной), что большинство автомобилей поворачивают либо задевая встречку, либо делая маневр в несколько приемов. В адрес московских властей тут же посыпались проклятья.

Однако, как удалось выяснить активистам движения «Синие ведерки», после реконструкции и появления тротуара съезд с разворотом в сторону Ленинского проспекта вообще прекратил свое существование. То есть водители при развороте не просто задевают встречную полосу движения, они двигаются по ней! При этом никаких запрещающих знаков или ограждений здесь нет. Оказалось, ограждения власти поставили, но поставлены они были так, что водители сначала поворачивали, а потом уже упирались в них. Поэтому сами водители их и убрали.

В приложении Яндекс.Карты в этом месте находится целых два предупреждения о том, что выезд на Ленинский проспект возможен только с разворотом в районе Зубовской площади и съездом на Ленинский проспект уже с внешней стороны. Но и здесь водителей ждет сюрприз: после укладки нового асфальта и нанесения разметки прерывистая линия заменена на двойную сплошную. Спасает лишь знак, разрешающий разворот. Причем в этом районе появится новый разворот, но московские власти просто не успели закончить все работы.

Как сообщил источник ЗР в Правительстве Москвы, в ближайшее время на съезде с внутренней стороны Садового кольца появятся знаки, запрещающие поворот в сторону Ленинского проспекта. А вот разметку рядом с Зубовской площадью никто перерисовывать не собирается…

Масштабные работы по ремонту и реконструкции московских улиц вызвали бурю негодований со стороны водителей. В том числе из-за перекрытий движения для укладки нового асфальта.

Рабочие, которые перекладывают асфальт в Москве, вообще не церемонятся с автомобилями. Так, в августе на одной из улиц они волоком оттащили мешавшие им автомобили под запрещающие знаки.

Фото, видео: YouTube