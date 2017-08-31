Грузовик в центре Москвы сбил певицу Линду

Накануне вечером в центре столицы грузовик сбил двух пешеходов, переходивших дорогу. Многие успели подумать, что это был теракт по подобию тех, что происходили в Европе. Одной из пострадавших в аварии оказалась певица Линда.

На улице Каретный Ряд грузовик, не предпринимая никаких попыток притормозить, сбил двух пешеходов, развернулся, проехал мимо сбитых пешеходов и скрылся в неизвестном направлении. Пешеходы при этом переходили дорогу по переходу.

Пострадавшими стали популярная в 90-е годы прошлого столетия певица Линда (Светлана Гейман) и ее племянница, обе были доставлены в больницу. Как оказалось, чтобы спастись, им пришлось сгруппироваться и буквально лечь под грузовик, чтобы он их не убил. Позднее в больнице у Линды были зафиксированы травмы грудной клетки и спины, но ближе к ночи она была выписана из лечебного учреждения.

«Шли по пешеходному переходу вдвоем. Ехал КамАЗ… И нас… просто не было других вариантов, он начал сбивать нас, мы сгруппировались, он проехал над нами и поехал дальше», — рассказала журналистам певица.

Некоторые СМИ поспешили назвать произошедшее терактом по образу тех, что произошли в Европе. Однако все оказалось прозаичнее: водитель грузовика (МАЗа с полуприцепом) попросту не справился с управлением. В городе был объявлен план «Перехват», сотрудниками полиции и ГИБДД удалось задержать водителя в Капотне. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

В начале августа отлетевшее от грузовика колесо сбило пешехода на шоссе Энтузиастов.

Потерявший управление грузовик едва не сбил участников мелкого ДТП. Лишь бдительность инспектора ГИБДД позволила избежать трагедии с человеческими жертвами.

Фото: linda.com.ru