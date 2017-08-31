Российское правительство поможет купить за границей Ладу в кредит

Минпромторг хочет поддерживать отечественный автопром не только в России, но и за ее пределами. Глава ведомства Денис Мантуров рассказал о программе субсидирования кредитов для физлиц за рубежом на покупку российских автомобилей.

На этой неделе состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на нем Денис Мантуров и озвучил идею субсидирования кредитных ставок для физических лиц за рубежом на покупку российских автомобилей. Сейчас, по словам главы Минпромторга, заграничные банки готовы, например, выдать кредит на покупку Лады Весты под 4–5% годовых в валюте, а на автомобили других зарубежных марок — под 0,2–0,5% — максимум 1% годовых. Вот эту разницу и намерено компенсировать российское правительство.

Денис Мантуров отметил, что программа льготного кредитования хорошо зарекомендовала себя в России и наверняка окажет положительный эффект на международных рынках. Экспортные поставки планируется также стимулировать с помощью системы баллов, слова министра цитирует агентство ТАСС:

«При заключении специальных инвестиционных контрактов с автопроизводителями — в первую очередь это касается международных брендов — мы будем начислять баллы при увеличении объемов поставки произведенной в России автомобильной продукции — и готовых автомобилей, и автокомпонентов — для последующего оказания мер государственной поддержки для автоконцернов».

В начале августа Минпромторг назвал 15 кредитных организаций, которые смогут предоставлять в России займы по программе льготного кредитования.

Всего на поддержку российского автопрома в 2017 году правительство выделило 62,3 млрд рублей.

Фото: itarstas.blogspot.ru