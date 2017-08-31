Российское правительство поможет купить за границей Ладу в кредит

Минпромторг хочет поддерживать отечественный автопром не только в России, но и за ее пределами. Глава ведомства Денис Мантуров рассказал о программе субсидирования кредитов для физлиц за рубежом на покупку российских автомобилей.

На этой неделе состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на нем Денис Мантуров и озвучил идею субсидирования кредитных ставок для физических лиц за рубежом на покупку российских автомобилей. Сейчас, по словам главы Минпромторга, заграничные банки готовы, например, выдать кредит на покупку Лады Весты под 4–5% годовых в валюте, а на автомобили других зарубежных марок — под 0,2–0,5% — максимум 1% годовых. Вот эту разницу и намерено компенсировать российское правительство.

Денис Мантуров отметил, что программа льготного кредитования хорошо зарекомендовала себя в России и наверняка окажет положительный эффект на международных рынках. Экспортные поставки планируется также стимулировать с помощью системы баллов, слова министра цитирует агентство ТАСС:

«При заключении специальных инвестиционных контрактов с автопроизводителями — в первую очередь это касается международных брендов — мы будем начислять баллы при увеличении объемов поставки произведенной в России автомобильной продукции — и готовых автомобилей, и автокомпонентов — для последующего оказания мер государственной поддержки для автоконцернов».

  • В начале августа Минпромторг назвал 15 кредитных организаций, которые смогут предоставлять в России займы по программе льготного кредитования.
  • Всего на поддержку российского автопрома в 2017 году правительство выделило 62,3 млрд рублей.

Фото: itarstas.blogspot.ru

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Комментарии (86)

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Ха-ха-ха...))) Навальнята с ума посходили!!!))))

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0

Поможем гниющей Европе и нищесбродной США. Такое впечатление, что правительство само же зомбировано своей пропагандой по зомбиящику.

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+1

Итак, ВАЗофилы снова обгадились по полной программе:)

ВАЗики настолько не хотят покупать за границей, что Мантуров там из наших российских налогов готов доплатить, чтобы только взяли, и можно было в ВАЗ ваалить на распил новую порцию бюджетного бабла.

А для жителей РФ автокредит под 18%. (Но это не точно)

Мантуров, ты над этим поработать не пробовал?



Демагогиус, вы где?

Шуршите в кустах?

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0
Каплан Илья

тебе из наших российских налогов иномарки в стране купить предлагают дешевше. а ты все онанируешь на игрушечный круз

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-2
Безымянный

Слова, вроде, все из русского языка, а смысла во фразе нет:)'



Так где мой кредит под 1% за счет иностранных правительств?



В Европе все такие бедные, ЛаЖу не могут купить, а мы — самая богатая страна в мире (с зарплатой врача в $200 в месяц) — можем собрать с народа налоги... и отдать их в "бедную" Европу?



Объясните логику, а?

Почему нашим кредит на ЛаЖу до 1% не компенсировать?

Мантуров не забыл, в какого народа правительстве он сидит?

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+1
Каплан Илья

«Так где мой кредит под 1% за счет иностранных правительств? „



а че ты тут спрашиваешь а не у посольства?

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-1
Безымянный

Ну так наше-то правительство из наших же налогов иностранцам компенсирует их проценты.

Я думал — это симметричная договоренность, потому что если нет, то в чем смысл так делать нам?



Как Мантуров это объясняет?



«Я возьму деньги Россиян и компенсирую ими проценты по кредитам для европейцев, чтобы они охотнее раскупали ЛаЖу Весту, за дизайн которой мы уже заплатили из российских де налогов Маттину.»



????



Что это за схема такая?

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-1
Каплан Илья

а кто тебе сказал что за бугором так не делали? почитай историю корейского и японского автопрома и про их появление на внешних рынка. Может перестанешь чуш нести

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-1
Безымянный

Кто такой «чуш» и почему я должен его куда-то нести?



Вы всерьез предполагаете, что кто-то поверит, что японцы приплачивали америкосам за то, чтобы те их пикапы покупали?



Вы вообще в курсе, как работает схема «товар-деньги-товар»?:)))



ВАЗофилы настолько в отчаянии, что куда-то несут какой-то чуш:)))

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-1
Каплан Илья

Май 2016 года, Альфа-банк, авто кредит на 60 месяцев, ставка 29,8%. Погасить можно не ранее чем через 6 месяцев, причём первый месяц платёж ТОЛЬКО % по кредиту, а при досрочном частичном погашении списание происходит только в дату очередного платежа. Хорошо что есть Райфайзенбанк (перекредитовался под 14,9%)

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0
Безымянный

капланов у нас на сто лет припасено —известный факт

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-2

«С 11 мая перед клиентами автосалонов Hyundai откроется более обширный ассортимент модельного ряда, доступного для покупки по госпрограмме льготного кредитования. Это стало возможным благодаря поднятию верхней планки разрешённой цены автомобиля, который может быть куплен по проекту государственной поддержки: если ранее эта стоимость равнялась 1 150 000 руб., то сейчас она увеличилась ещё на 300 000 руб.



Таким образом, теперь по госпрограмме можно купить обновлённый Hyundai Solaris (любая комплектация), Hyundai Creta (наиболее востребованный автомобиль в своем классе), Hyundai Elantra, а также львиную долю комплектаций модели Hyundai i40.



Добавим, что вместе с тем была снята необходимость внесения первоначального взноса от 20 процентов цены авто, а банки, с которыми Hyundai Finance ведёт активное сотрудничество, — „Русфинанс“ и „Сетелем“ — предлагают комплекс проектов по кредиту, разработанных в соответствии с новыми правилами поддержки автомобильного кредитования.»

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0
Безымянный

Где мой кредит под 1 процент за счет корейского бюджета, лицемерные вы обманщики?

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0
Каплан Илья

так ты кореец или дебил?

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-1
Безымянный

Одноразовые перевозбудились;)

Отрицать факты глупо, но пропаганда проплачена — будем обзываться;)

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0
Каплан Илья

веста за бугром стоит дороже чем в стране

а вот ино за бугром стоит дороже чем в России.

дальше сам догадаешся?

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0
Безымянный

Нет. Развейте мысль.

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-1
Каплан Илья

ссылка

>За Весту в комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и 5-ступенчатой механикой немецкие дилеры Лады просят 13 740 евро. Евро сегодня стоит 58,76. То есть там ее продают за 806 960 рублей.



Неужели не догоняешь? А ведь ты у себя на стройке впариваешь икотеку под 6%, только проценты с лихвой вгоняешь в цену бетона ... А может ты еще в сетевых магазинах в рассрочку товары покупаешь?

Так че, возьмешь Весту в базе за 18 500 евро под 1% в валюте?

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0

«„Компания приветствует государственные инициативы по стимулированию спроса на автомобили в условиях затянувшегося кризиса, — отметили в Kia. — Мы считаем их действенным инструментом, особенно государственную программу льготного автокредитования. В частности, по итогам января — августа 2016 года более 80% продаж автомобилей Kia в кредит были осуществлены в рамках госпрограммы. Если говорить в целом про государственные инициативы, они обеспечивают до 30% продаж автомобилей Kia в России“.»

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0

Автокредит под 0,2–0,5% — максимум 1% годовых. ... Как так то?!??! Бездуховные, безскрепные западные личности....

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0
Ярослав

ну весте то они под 4–5% дают. значит иностранцам государство компенсирует свое

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-1
Безымянный

почему мне мое государство не компенсирует на ладу весту до 1%???

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+2
Ярослав

с 5 до 1 вы хотели сказать?

тоесть 4%. наше даже поболее компенсирует.

но сам ваш вопрос должен быть задан во время прямой линии, а не в глухую дырку в голове каплана

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-1
Безымянный

О чем ВЫ??? все предельно ясно — переплата за новый авто по кредиту не более 1% в год. Никаких кредитов под 18 % с компенсацией 4%, итого 14%... и прочих механизмов одурачивания... Никаких финансовых спекуляций, контроль за капиталами, биржами и т.п. Ну и четкое выполнение конституции ст 75 — Защита и обеспечение устойчивости рубля. Нужно искать причину дорогих кредитов и корень этой проблемы в неэффективности правительства РФ, умеющих только торговать ресурсами, причем цены на эти ресурсы даже устанавливает не они. Отсюда вывод: Мочить «эффективных», ЦБ, убирать шайку питерских гопников...

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+2
Ярослав

Ну вот вы и знаете, что делать. Уповаем на Вас.

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+1
Безымянный

Ваша ирония... получается что Вас все устраивает?

Ответить#
+1
Ярослав

я на вас уповаю. докажите мне что вы —человек дела, а не балобол типа каплана. когда мне ждать кредиты по указанным вами ставкам? сколько вам нужно время на реализацию ваших гениальных планов?

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0
Безымянный

Ждешь на  блюдечке с голубой каемочкой светлое будущее на дом доставят??? Мои планы отнюдь не гениальные — а общеизвестные и практикующие в мире.

Ответить#
0
Ярослав

Его все устраивает: 11 рублей «правильный» коммент.

Ответить#
0
Ярослав

Щас вам расскажут, что это несущественно. Главное же, что Крымнаш и Гагарин в 1961 году летал. Сидите и радуйтесь поэтому кредиту под 22%.

Ответить#
0
Каплан Илья

6,75–18% если точнее

ссылка



но каплан он же с дыркой в голове

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-1
Безымянный

Ага:)

Поэтому гражданину РФ будет 18%, а гражданину ЕС за счет гражданина РФ — 1%.



Не расскажете, почему?

Ответить#
0
Каплан Илья

Люся, а ты возьмешь Весту в таком варианте:

>За Весту в комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и 5-ступенчатой механикой немецкие дилеры Лады просят 13 740 евро

+ 2–3 тысячи евро КАСКО + 500 евро ОСАГО + 1000 евро страхование жизни в виде кредита в евро под 1% в год?

Или митинговать будешь у Кремля?

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-1
. Catsoi

Катя, спокойно.

Я понимаю, что первое сентября уже завтра, и вы весь день сегодня ссытесь от ужаса, но это не повод

оправдывать выдачу наших денег европейцам просто так.

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-1
Каплан Илья

Твой поход с Катей в школу — не повод отказываться от валютного кредита!!!

Впрочем, я так и думал Люся, что как всегда сольешься ...



PS Продвижение товаров за границу — нормальная практика, нечего свою тупизну тут демонстрировать ...

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0
Каплан Илья

капланы в руководстве страны?

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0
Безымянный

DS на своём сайте предлагал под 4 или 5 % кредит.

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+1
Безымянный

Если Каплану Илье дать возможность купить ВЕСТУ под 1%... может наконец то решиться его психо-эмоциальный кризис к АВТОВАЗу))

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+1
Ярослав

Не поможет, за отступления от методички- штрафуют.

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0
Lumi

Да ладно, во многом Каплан прав... АВТОВАЗу реально много денег вливают... а отдача так себе.... Но тут проблема не в АВТОВАЗе конкретно..а в распило-откатных и «эффективных» менеджерах. Все дело в людях... если эти люди не могут..их надо убирать, заменять другими.

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0
Lumi

Люмичка оторвался от вротенбергопопы и сморозил очередную х..ню:)))



Возразить-то нечего. Бюджет РФ выводят за рубеж уже в открытую.

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0
Ярослав

несовершеннолетним тем более из дурки у нас машины не продают

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0
Безымянный

Так у вас поэтому машины нет?:)

Ответить#
0
Каплан Илья

меня водитель возит на служебной камри. причем и в выходные и праздники. мне простительно

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-1
Безымянный

Вы в слове «родитель» сделали много ошибок;)

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-1
Безымянный

Да  вы Враг народа... мы вас первым к стенке поставим) потом ЦБ)

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0
Ярослав

И даром не надо этот распилооткатный кусок отстоя.

А вот на какую-нибудь Кугу под 1% я бы кредит взял.

Но нам почему-то америкосский бюджет такого не предлагает. Странно.

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0
Каплан Илья

«Новая кредитная программа концерна Ford, единственного из „детройтской тройки“, кто не просил денег у правительства США, выглядит еще более привлекательной. Компания готова предоставить беспроцентные кредиты для покупателей любого своего нового автомобиля. Плюс если покупатель машины потеряет работу, то концерн обещает выплачивать ежемесячно до $700 в счет погашения кредита в течение одного года. Предложение будет распространяться на покупку новых автомобилей трех марок — Ford, Lincoln или Mercury — и будет действовать два месяца — до 1 июня.





не покупай [у нас не ругаются]. купи нормальное авто

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0
Безымянный

И чо?

Это у них, что ли, врач 14К рублей в месяц получает?



Могут себе позволить.



Но что-тотониине спешат спонсировать кредиты на Кадиллак или Эксплорер для россиян:)



Почему?

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0
Каплан Илья

БУ, кто и руководил созданием ВЕСТЫ... просто не ожидал «треша» со стороны наших финансовых властей, «гаранта» конституции — которых всех переиграл. БУ умело отшивал наших криворуких поставщиков (привыкшим к «и так возьмете»), пытался замещать импортными — бюджетными проверенными. БУ старался сделать качественный авто, с хорошим дизайном (от Стива), правильными потребительскими свойствами... но и с АДЕКВАТНОЙ ЦЕНОЙ... Если солярис минимум стоил 550+...Веста должна была стартовать с 400+... т.е. концепцию народного выдержал бы.

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0
Ярослав

Как вы понимаете, история сослагательных гаклонений не терпит: было бы, да «бы» мешает.

Чего сейчас рассуждать о Бу — он, небось, попкорном запасся, и посмеивается, наблюдая этот цирк с конями и «гарантом проституции».

Ответить#
-1
Каплан Илья

Это да, но я думаю БУ просто жалеет о проделанной работе, так как не удалось дойти до задуманной цели.

Ответить#
0
Каплан Илья

мамку попроси

Ответить#
0
Безымянный

А вы без мамки никуда?

Смотрите, придет с работы, от компа отгонит:)

Завтра вам вообще в школу:)

Ответить#
0
Каплан Илья

зачем вам в сад при дурке нет провели?

Ответить#
-1
Каплан Илья

Нужно все таки отделять мух от котлет... Крымнаш — это отлично, Гагарин — безумно круто.... а вот дорогие кредиты... это другое...и это плохо. Нужно решать эту проблему, убирать (в любом смысле слова) «эффективных» чиновников, развивать производство и финансовую систему.

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+1
Ярослав

Ага. Я как бы за это и агитирую.

А ВАЗ — посто как образец неэффективного распилооткатного предприятия. И выпускает какую-то ЛаЖу, за которую мы сообща платим дважды — и при покупке, и налогами. Нерентабельно потому что.

Ответить#
0
Каплан Илья

ниче что он ее за бугром дороже чем внутри страны продает? и не на 1%?

Ответить#
-1

где шкода то?

Ответить#
0
Безымянный

разве ей правительство не помогает?

Ответить#
0

Еще одна годная отмывочная схема для вывода бабла из России.

Ответить#
+3
Слава

Вы, Владислав, настолько привыкли пилить и отмывать, что думаете что тоже самое делают за бугром? Ошибаетесь. Там это делается в мягкой форме и не на Вашем уровне.

Ответить#
0
СерЖ

Вы это сейчас кому отвечали? Для общего развития сообщаю, Владислав — это Влад, а я Слава.

Ответить#
0
СерЖ

Это делают не за бугром, а внутри садового кольца — выделяются бабки на компенсацию ставок по кредитам, причем никого даже не смущает, что по этой схеме бюджетные деньги предназначаются для компенсаций заграничным банкам которые якобы должны кредитовать счастливых покупателей вазиков-уазиков в европах и америках.

Вы хотя бы осознаете, что минпромторг предлагает из российского бюджета субсидировать зарубежные банки? Это в условиях санкционной войны. Считаете это нормальным и патриотичным в свете последних событий?

А как вы относитесь к отдыху на турецких пляжах после того как турки убили нашего летчика?

Ответить#
+2
СерЖ

СерЖ, не позорьте свою «Ж»

отрицанием очевидного.

Минпромторг официально объявил, что будет поддерживать распилооткатный бракоВАЗ — вы же не назовете Мантурова лжецом:)

Или... назовете?:))

Ответить#
+1

Я не понял чувство юмора, вы издеваетесь??

Эти ведра ни о чем, покупать их в ЕС не хотят, так сделаем скидку на кредит из кармана Российского бюджета. Вы лучше развивайте производство путем покупки производства подшипников, микросхем и.т.д без чего автомобильная промышленность существовать не может. Тогда наши подшипники можно продавать тому же VAG, Рено ниссан, хёнде-киа. На худой коней, пересадите гос служащих на ВАЗ.

Я одного не понимаю как их допустили до рынка, ТАЗ не бил авто по Euro NCAР, только с АВТОревю. Все знают что авторевю продажная газетенка. Европейцы опасные авто брать не хотят, таже дача для ЕС безопасней чем для РФ Рено.

Ответить#
0
RBR

Вы про рио и солярис с полуседаном? совсем в европе их не покупают

ай-яй-яй

Ответить#
0
RBR

ЕвроНКАП- НЕ сертификационный краш-тест.

Ответить#
-1
Lumi

Но очень показательный, Люмичка:)

Лижите, лижите Вротенбергопопу — не отвлекайтесь:)

Ответить#
0
Каплан Илья

так вот ты где работаешь по специальности

Ответить#
0
Безымянный

И где же?

Ответить#
0
Каплан Илья

в ротенберга попе

Ответить#
0
Безымянный

Не, как я могу отбиоать «хлеб» у Люмички?:)

Там работает он:)

Уже больше года:)

Ответить#
0

ВАЗофилы, аууу?

Вы снова обосрались.

Уже Минпромторг готов из бюджета давать бабки иностранцам, лишь бы ЛаЖу хотя бы в кредит покупали:)))



Ну давайте, Демагогиус, расскажите нам про то, что ВАЗ из бюджета не «поддерживают»:)

Ответить#
0
Каплан Илья

а какие марки авто не поддерживают на госуровне?

Ответить#
0
Безымянный

Да никакие не поддерживают:)

И да, на поддержку корейского автопрома из корейского бюджета (если она есть) и японского автопрома из японского мне плевать.

Мы в РФ живем и Мантуров за границу бюджет РФ выводит, прикрываясь бракоВАЗом.

Ответить#
0
Каплан Илья

зачем же врать то?

всех поддерживают так или иначе. ну может быть почти всех.



а раз вам плевать, то че ты тут отсвечиваешь? иди в машинке играй пока госпрограмма благоустройства дворов действует

Ответить#
0
Безымянный

Пруфы можно?

Где мой льготный кредит на Солярис под 1% за счет корейского бюджета?

Или на Тойоту за счет японского?



Что это за логика такая? «Мы вам своих денег дадим, только купите нашу ЛаЖу»???



ВАЗофилы путриоты снова обгадились:)

Сложно скрывать вывод денег из бюджета РФ за рубеж, когда Мантуров сам признался:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Каплан Дуремарыч, и Рио, и Солярис поддерживаются в РФ из российского бюджеты. Подробнее смотри о госпрограммах льготного кредитования. Что до немецкого или румынского рынка, то повышенные ставки по кредитам на Лады — обычная мера торгового протекционизма, на китайские автомобили ставки тоже повышены.

Ответить#
0
Сысой Сысуевич

Можно узнать, почему мне никто не оплатит разницу в ставке по кредиту на иномарку, а кому-то в Европе из моих налогов оплатят?

Вы на этот вопрос ответить можете, путриоты обгадившиеся?:)

Ответить#
0
Каплан Илья

ты сам дурак или на сайты инопроизводителей заглянешь?

да, а зачем ты мечтаешь о покупке ино раз такой лох и тебя иностранный производитель имеет?

Ответить#
0
Каплан Илья

не спрыгиваем с вопроса. или ты не помниш че чуть выше писал как с ремнем генератора?

Ответить#
0
Безымянный

Шизофазия как она есть:)

Ответить#
0
Каплан Илья

чтож ты раньше не сказал что тебе диагноз уже поставлен?

Ответить#
0
Безымянный

Безымянные снова обделались и от этого перевозбудились:)

А ВАЗик уже давно официально распилооткатный отстой;)

Рыдайте:)

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0
Каплан Илья

предлагаю тебе на сегодня вернуть свой язык на его рабочее место и прекратить нести чуш.

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-1
Безымянный

Кто такой «чуш»?

И не экстрапалируйте на меня свои анальные пристрастия:)



Безымянные такие одноразовые:)

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-1