Лишенных прав водителей будут наказывать за езду конфискацией автомобиля

Куда Niva и Приора доедут без ремня — конкурс автознатоков За ответ на задачу № 113 «С ремнем или без ремня?» (ЗР, № 6, 2017) житель Красноярска Игорь Терентьев получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А у нас — очередная задачка для знатоков. Правильные ответы ждем до 1 октября 2017 года. На усмотрение инспектора — самые неоднозначные пункты ПДД За любое нарушение правил дорожного движения должно следовать наказание. Но есть такие моменты, когда инспектор ДПС принимает решение на свое усмотрение. Разбираемся, чем он при этом руководствуется. Новый номер «За рулем»: проект «Кортеж», шинный тест, Гранта после 100 000 км, стукачи на дороге Большой тест зимних шипованных шин 185/65 R15 для бюджетных автомобилей, новые Honda CR-V и Mazda СХ‑5 против хитов рынка Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4, лучшие сигнатурные радар-детекторы, как испытывают президентский лимузин, кто зарабатывает на ошибках водителей — читайте об этом и многом другом в сентябрьском номере журнала «За рулем». Он уже в киосках.