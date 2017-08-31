Лишенных прав водителей будут наказывать за езду конфискацией автомобиля

Сейчас за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Председатель Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар считает такое наказание недостаточным: она предлагает подвести вышеозначенное правонарушение под уголовную статью и конфисковывать у продолжающих ездить «лишенцев» машины или даже сажать их в тюрьму.
Кроме того, госпожа Айвар критически высказалась о пользе внесения в ПДД термина «опасное вождение», ее слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:
«Мы сейчас анализируем то, что произошло после того, как было изменено законодательство, и понимаем, что эти изменения не принесли никакого положительного результата — как нарушали скоростной режим, как специально и не специально, так и продолжают нарушать. И те изменения, которые были внесены в законодательство, по большому счету правоприменительной реализации не получили. Поэтому мы будем обсуждать вопрос возможности выноса на совет данного вопроса дополнительно с какими-то нашими дополнительными предложениями и уже с какими-то дополнительными аргументами по этому поводу».
- В июле Госдума предложила конфисковывать автомобили у стритрейсеров.
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС