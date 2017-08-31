Лишенных прав водителей будут наказывать за езду конфискацией автомобиля

С соответствующей законодательной инициативой выступил Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме. По мнению его членов, введение в Уголовный кодекс конфискации автомобиля позволит снизить количество злостных нарушителей правил дорожного движения.

Сейчас за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Председатель Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар считает такое наказание недостаточным: она предлагает подвести вышеозначенное правонарушение под уголовную статью и конфисковывать у продолжающих ездить «лишенцев» машины или даже сажать их в тюрьму.

Кроме того, госпожа Айвар критически высказалась о пользе внесения в ПДД термина «опасное вождение», ее слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«Мы сейчас анализируем то, что произошло после того, как было изменено законодательство, и понимаем, что эти изменения не принесли никакого положительного результата — как нарушали скоростной режим, как специально и не специально, так и продолжают нарушать. И те изменения, которые были внесены в законодательство, по большому счету правоприменительной реализации не получили. Поэтому мы будем обсуждать вопрос возможности выноса на совет данного вопроса дополнительно с какими-то нашими дополнительными предложениями и уже с какими-то дополнительными аргументами по этому поводу».

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (14)

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В Белоруссии помойму тоже конфискация есть, но там конфискуют авто не важно собственник не собственник на чем попался то и отберут. Синька начнет думать что 30к штрафа это [у нас не ругаются] по сравнению, с тем что можно попасть на покупку авто владельцу.

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0

Не понял я, а если человек управляет не своим автомобилем? Х..ней у нас всякие дептаты и иже с ними занимаются постоянно. Раньше всё над Америкой ржали, мол, законы у них часто дебильные, а у самих клоунов законодательных хватает.

Всю дорогу везде твердят, что ужесточением наказания личность не исправить...зато, с быдловодителей с толстыми кошельками больше стричь начнут.

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+1

«как нарушали скоростной режим, как специально и не специально, так и продолжают нарушать.»

Ограничение 40 км/ч на автомагистралях ставить не надо, и не будет никто нарушать.

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+3

Конфликтность в стране возрастает каждый день. Если прорвет — никакая росгвардия не поможет. Начнется конфискация с вилами...

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+2

Лучше бы смертную казнь с конфискацией, за казнокрадство ввели))))

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+9

куча способов обхода этой [у нас не ругаются]: кредит-лизинг, залог, оформление на родственника или на юр.лицо)))

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0

Людмила Айвар... Сотрудничает с Американской Ассоциации Юристов (ABA CEELI), является преподавателем Программы содействия реформ уголовной юстиции в России (Promoting the Rule of Low). Сотрудничает с Центром содействия правосудию при фонде Индем (INDEM).

В 2001 году представляла в суде интересы генерального директора ЗАО «Элерс электрон» Виктора Калядина, обвиняемого в шпионаже в пользу США. Калядин был осужден на 14 лет лишения свободы.

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+1

Расстреливать прямо на капоте!!! (нет)

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0

расстреливать прямо на капоте!!! (нет)

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0

а что будет происходить с конфискованными машинами? Где они будут стоять? Кто их будет охранять? Доступ к ним будет у собственника? Опять [у нас не ругаются] под видом закона хотят выложить

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+3

Лизинговую или кредитную машину конфисковать всё равно не получится. Так что инициатива изначально тупая.

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+3

Айвар же, вроде, адвокатом была. Что так резко на сторону обвинения перекинулась? Денег больше платят? Или это она себе круг доверителей расширяет?

Ее цитата такой бред, она с похмела что ли была?

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+2

Ещё одна.Чего так мягко,давай сразу расстрел.

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+7
Безымянный

А кто тогда долги пострадавшим, если такие есть, отдавать будет и штрафы платить?

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-1