Лада вошла в Топ-50 самых популярных в мире автобрендов

Российская Lada в общемировом рейтинге продаж новых автомобилей поднялась на 50-е место.

Автомобильный бренд Lada вошел в Топ-50 автомобильных марок по общим продажам в мире по итогам первого полугодия этого года. Марке удалось улучшить свое положение сразу на несколько позиций и с рыночной долей в 0,4% расположиться сразу следом за Mini, Roewe и Cadillac. По подсчетам аналитиков, в январе-июне этого года в мире было продано 149 526 автомобилей Lada, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Рейтинг был составлен аналитическим агентством focus2move на основе собственных статистических данных, которые включают в себя отчеты из более чем 300 источников, в том числе данные местных ассоциаций автопроизводителей и государственных ведомств.

Общемировым лидером же по продажам осталась Toyota, продажи которой в первом полугодии выросли на 4,4% и составили 4 280 749 автомобилей. Это позволило японской компании занять 9,4% рынка. На второе место переместился Volkswagen с 3 222 451 автомобилем (+1%), его рыночная доля равна 7,1%. При этом аналитики отмечают, что у немецкой марки падают продажи на нескольких ключевых для нее рынках: Германии, Великобритании, Бразилии, Турции и Франции. На третье место опустился Ford с 3 064 158 автомобилями (-2,2%), чья рыночная доля снизилась до 6,7%.

В агентстве позитивно оценивают динамику роста автомобилей в мире, который растет на 2–4% каждый месяц в сравнении с прошлым годом. В числе основных факторов называют стабильную экономическую ситуацию в Евросоюзе, отложенные протекционные шаги Дональда Трампа, конкурентный курс японской иены. Негативно на автомобильный рынок могут повлиять растущая инфляция в Великобритании и снижение темпов роста экономики в Китае.

Ведущие мировые марки по итогам первого полугодия 2017 г.

Место Марка Доля рынка, % 1. Toyota 9,4 2. Volkswagen 7,1 3. Ford 6,7 4. Nissan 5,5 5. Honda 5,5 6. Hyundai 4,6 7. Chevrolet 4,2 8. Renault 2,9 9. Kia 2,8 10. Mercedes-Benz 2,8 … 50. Lada 0,3

По итогам первого полугодия седан Lada Vesta вошел в Топ-100 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке.

Немецкие журналисты, познакомившиеся с Lada Vesta, были приятно удивлены потребительскими качествами российской машины.

Фото: АВТОВАЗ