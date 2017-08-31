Лада вошла в Топ-50 самых популярных в мире автобрендов

Автомобильный бренд Lada вошел в Топ-50 автомобильных марок по общим продажам в мире по итогам первого полугодия этого года. Марке удалось улучшить свое положение сразу на несколько позиций и с рыночной долей в 0,4% расположиться сразу следом за Mini, Roewe и Cadillac. По подсчетам аналитиков, в январе-июне этого года в мире было продано 149 526 автомобилей Lada, что на 11,8% больше, чем годом ранее.
Рейтинг был составлен аналитическим агентством focus2move на основе собственных статистических данных, которые включают в себя отчеты из более чем 300 источников, в том числе данные местных ассоциаций автопроизводителей и государственных ведомств.
Общемировым лидером же по продажам осталась Toyota, продажи которой в первом полугодии выросли на 4,4% и составили 4 280 749 автомобилей. Это позволило японской компании занять 9,4% рынка. На второе место переместился Volkswagen с 3 222 451 автомобилем (+1%), его рыночная доля равна 7,1%. При этом аналитики отмечают, что у немецкой марки падают продажи на нескольких ключевых для нее рынках: Германии, Великобритании, Бразилии, Турции и Франции. На третье место опустился Ford с 3 064 158 автомобилями (-2,2%), чья рыночная доля снизилась до 6,7%.
В агентстве позитивно оценивают динамику роста автомобилей в мире, который растет на 2–4% каждый месяц в сравнении с прошлым годом. В числе основных факторов называют стабильную экономическую ситуацию в Евросоюзе, отложенные протекционные шаги Дональда Трампа, конкурентный курс японской иены. Негативно на автомобильный рынок могут повлиять растущая инфляция в Великобритании и снижение темпов роста экономики в Китае.
Ведущие мировые марки по итогам первого полугодия 2017 г.
|
Место
|
Марка
|
Доля рынка, %
|
1.
|
Toyota
|
9,4
|
2.
|
Volkswagen
|
7,1
|
3.
|
Ford
|
6,7
|
4.
|
Nissan
|
5,5
|
5.
|
Honda
|
5,5
|
6.
|
Hyundai
|
4,6
|
7.
|
Chevrolet
|
4,2
|
8.
|
Renault
|
2,9
|
9.
|
Kia
|
2,8
|
10.
|
Mercedes-Benz
|
2,8
|
…
|
50.
|
Lada
|
0,3
- По итогам первого полугодия седан Lada Vesta вошел в Топ-100 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке.
- Немецкие журналисты, познакомившиеся с Lada Vesta, были приятно удивлены потребительскими качествами российской машины.
Фото: АВТОВАЗ