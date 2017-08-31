Лада вошла в Топ-50 самых популярных в мире автобрендов

Российская Lada в общемировом рейтинге продаж новых автомобилей поднялась на 50-е место.

Автомобильный бренд Lada вошел в Топ-50 автомобильных марок по общим продажам в мире по итогам первого полугодия этого года. Марке удалось улучшить свое положение сразу на несколько позиций и с рыночной долей в 0,4% расположиться сразу следом за Mini, Roewe и Cadillac. По подсчетам аналитиков, в январе-июне этого года в мире было продано 149 526 автомобилей Lada, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Рейтинг был составлен аналитическим агентством focus2move на основе собственных статистических данных, которые включают в себя отчеты из более чем 300 источников, в том числе данные местных ассоциаций автопроизводителей и государственных ведомств.

Общемировым лидером же по продажам осталась Toyota, продажи которой в первом полугодии выросли на 4,4% и составили 4 280 749 автомобилей. Это позволило японской компании занять 9,4% рынка. На второе место переместился Volkswagen с 3 222 451 автомобилем (+1%), его рыночная доля равна 7,1%. При этом аналитики отмечают, что у немецкой марки падают продажи на нескольких ключевых для нее рынках: Германии, Великобритании, Бразилии, Турции и Франции. На третье место опустился Ford с 3 064 158 автомобилями (-2,2%), чья рыночная доля снизилась до 6,7%.

В агентстве позитивно оценивают динамику роста автомобилей в мире, который растет на 2–4% каждый месяц в сравнении с прошлым годом. В числе основных факторов называют стабильную экономическую ситуацию в Евросоюзе, отложенные протекционные шаги Дональда Трампа, конкурентный курс японской иены. Негативно на автомобильный рынок могут повлиять растущая инфляция в Великобритании и снижение темпов роста экономики в Китае.

Ведущие мировые марки по итогам первого полугодия 2017 г.

Место

Марка

Доля рынка, %

1.

Toyota

9,4

2.

Volkswagen

7,1

3.

Ford

6,7

4.

Nissan

5,5

5.

Honda

5,5

6.

Hyundai

4,6

7.

Chevrolet

4,2

8.

Renault

2,9

9.

Kia

2,8

10.

Mercedes-Benz

2,8

50.

Lada

0,3

  • По итогам первого полугодия седан Lada Vesta вошел в Топ-100 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке.
  • Немецкие журналисты, познакомившиеся с Lada Vesta, были приятно удивлены потребительскими качествами российской машины.

Фото: АВТОВАЗ

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Комментарии (10)

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А после Лады какие марки?

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0

И тут сууки сабакоеды нахимичили! Если смотреть таблицу то имея меньший процент чем Мерседес, а стоят выше!!! Ой не зря, что за взятки посадили даже самого главного ихнего сабакоеда-президента!!!)))))

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0

не вижу шкоды

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-1
Безымянный

Не вижу мазды))

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0

Мне бы подогнали самый непопулярный в мире бренд, какой-нибудь бездроссельный 140-сильный ФИАТ-124 Спайдер, я бы и доволен был. К чему мне эта популярность?..

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0

А кто на последнем?и 50 место из 51?или560?

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0
Безымянный

А нсть ли разница? Большинство представленных В России марок выше Лады минимум на 40 позиций.

Или вам важно, чтобы ЛаЖа последней не была в списке?

«Кто последний, тот дурак?»

Детский сад «ВАЗофилишка»)

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-4
Каплан Илья

До лампочки !где ваз где таз,кто на последний интересно в этом рейтинге.

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0
Безымянный

focus2move традиционно публикует Топ-50 по продажам автомарок на мировом рынке (рейтинги публикуются раз в полгода). По итогам 2016 года на 50-м месте была Tata, которая по итогам первого полугодия этого года из рейтинга вообще вывалилась (они очень серьезно просели на внутреннем рынке).

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+1

И тут ВАЗик сливает:)

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-3