На продажу выставлен первый экземпляр купе Nissan 350Z

Nissan 350Z
За машину 2002 года с VIN-номером JN1AZ34E13T000001 просят 48,5 тыс. долларов (более 2,8 млн руб.). Продавец сообщает, что пробег данного экземпляра составляет всего 173 мили (277 км), все это время купе хранилось в гараже и за ним велся постоянный уход, так что он имеет состояние новой машины.
Nissan 350Z
Выставленный на продажу Nissan 350Z оснащен опциональным пакетом Track Pack, включающим в себя тормоза Brembo, 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, навигационную систему, дорогую акустику Bose и легкосплавные колеса Rays.
Купе оснащено 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 290 л.с. и механической коробкой передач.
Производство купе Nissan 350Z началось в 2002 году, модель выпускалась до 2009 года. В 2005 году мощность двигателя была увеличена до 300 л.с., а с 2007-го еще на 5 «лошадок». В 2009-м модель сняли с производства, она и уступила место двухдверке 370Z. Сегодня ее цена в США начинается с отметки в 29 900 долл.
Nissan 350Z
- Весной Nissan представил спецверсию купе 370Z, которая получила название Heritage Edition.
- По неподтвержденным данным, преемника 370Z представят в конце этого года, но в продажу автомобиль попадет не ранее 2019 года.
Фото: Autotrader.com