Мажоры готовятся к учебе: дрифт по газону и езда по лестнице у здания МГУ

Накануне 1 сентября в Сеть попали новые видеоролики с выходками автохулиганов возле главного здания МГУ. Полиция их уже посмотрела.

Автохулиганы есть во всех странах мира, даже самых цивилизованных, однако, наверное, только в России среди них можно выделить четкую социальную группу — дети богатых родителей, которые от полноты жизни и пресыщения потреблением соревнуются друг с другом в дерзости на дорогах и за их пределами. Полиции и камер они не боятся, записи своих заездов смело выкладывают в интернет, понимая, что в случае чего «папа решит вопрос». Даже в тех редких случаях, когда в жернова нашей правоохранительной системы все-таки попадает какой-нибудь представитель золотой молодежи вроде Мары Багдасарян, это не оказывает никакого воспитательного эффекта — в июле знаменитую стритрейсершу, пожизненно лишенную прав, вновь поймали за рулем автомобиля.

Что будет с «героями» недавних трюков у главного здания МГУ, пока неизвестно — по данным ТАСС, полиция пока только проводит проверку. Запись дрифт-заезда на Porsche Macan опубликована в том числе в Instagram, на страничке предполагаемого водителя машины — примечательно, что к ней нет ни одного поддерживающего комментария.

На этой неделе рабочая комиссия Госдумы по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность для стритрейсеров, предложила приравнять автохулиганов к пьяным водителям.

На прошлой неделе Хорошевский суд Москвы не стал заключать под стражу или сажать под домашний арест мажора на Мерседесе, обвиняемого в совершении резонансного огненного ДТП на Волоколамском шоссе.

Фото, видео: YouTube