Мажоры готовятся к учебе: дрифт по газону и езда по лестнице у здания МГУ

Накануне 1 сентября в Сеть попали новые видеоролики с выходками автохулиганов возле главного здания МГУ. Полиция их уже посмотрела.

Автохулиганы есть во всех странах мира, даже самых цивилизованных, однако, наверное, только в России среди них можно выделить четкую социальную группу — дети богатых родителей, которые от полноты жизни и пресыщения потреблением соревнуются друг с другом в дерзости на дорогах и за их пределами. Полиции и камер они не боятся, записи своих заездов смело выкладывают в интернет, понимая, что в случае чего «папа решит вопрос». Даже в тех редких случаях, когда в жернова нашей правоохранительной системы все-таки попадает какой-нибудь представитель золотой молодежи вроде Мары Багдасарян, это не оказывает никакого воспитательного эффекта — в июле знаменитую стритрейсершу, пожизненно лишенную прав, вновь поймали за рулем автомобиля.

Что будет с «героями» недавних трюков у главного здания МГУ, пока неизвестно — по данным ТАСС, полиция пока только проводит проверку. Запись дрифт-заезда на Porsche Macan опубликована в том числе в Instagram, на страничке предполагаемого водителя машины — примечательно, что к ней нет ни одного поддерживающего комментария.

  • На этой неделе рабочая комиссия Госдумы по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность для стритрейсеров, предложила приравнять автохулиганов к пьяным водителям.
  • На прошлой неделе Хорошевский суд Москвы не стал заключать под стражу или сажать под домашний арест мажора на Мерседесе, обвиняемого в совершении резонансного огненного ДТП на Волоколамском шоссе.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (7)

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17 лет бандитской власти превратили РФ в «мразеобразующее государство». Все эти твари знают куда позвонить и заплатить 500 рублей штрафа за сбитого/убитого ими «нищеброда». Опричнина.

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На кол посадить .

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Полицаи уже извинились?

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Ввели агрессивное вождение. Штраф за него почему-то всего 5 тыр. Вот начали бы лишать прав за такое, а еще приписали бы что агрессивное вождение — это многократное совершение грубых правонарушений. Поймали без прав — тюрьма. Если бы Багдасарян посидела как Давидыч, который уже 1.5 года в сизо под следствием, то пыл бы свой поумерила. А так у нас даже за сбитых насмерть людей не всегда сажают.

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газон жалко. Сколько за это штраф? тыщи 3?

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Почему у граждан, такие выходки вызывают недоумение. А то, что творят их родители с моей Родиной-нет. По крайней мере судя по выборам, 65–70% планктона устраивает, что происходит в моей стране. Ведь мажоры смотря на то, что делают их папки и мамки, тоже хотят не отставать. Пока в более мелких нарушений правил и законов. Крепостничество уже на пороге каждой семьи планктона. P.S.Планкто́н (греч. πλανκτον — блуждающие) — разнородные, в основном мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные, в отличие от нектона, сопротивляться течению.

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+6

На этом газоне ничего живого нет. Коровы его есть не будут. Там даже кузнечики не живут, и саранча его не поедает. Генетически модифицированная мёртвая трава — обычная бутафория, декорация, муляж. Завтра другой ковёр раскатают и будет газон, как новый.

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