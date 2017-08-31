В Сети появились первые изображения кроссвэна Mitsubishi Delica шестого поколения. По слухам, переднего привода больше не будет — только полный!

В нашей стране Delica официально никогда не продавалась, но российские автолюбители эту машину хорошо знают, особенно те, что проживают за Уралом, где много ввезенной из Японии праворульной техники. Поистине легендарным стало у нас четвертое поколение минивэна, построенного на агрегатах внедорожника Mitsubishi Pajero и сочетавшего в себе отличную проходимость, просторный кузов и высокий уровень комфорта. Аналогов у этой машины, в сущности, нет до сих пор: пятое поколение Делики на кроссоверном шасси Аутлендера имеет куда более скромные оффроудные возможности, но и этих машин по нашим дорогам бегает немало.

Согласно информации японского журнала Motor Magazine, новая Delica сохранит платформу предшественника, но все версии будут оснащены фирменной системой полного привода с S-AWC с многодисковой муфтой отбора мощности для заднего моста и электронно-управляемой блокировкой переднего дифференциала. Габариты машины практически не изменятся, но дизайн будет выполнен в актуальном фирменном Х-стиле. Из двигателей заявлен пока только прежний 2,2-литровый турбодизель, его мощность увеличена до 170 л.с. О коробках передач информации пока нет.

Официальная премьера Делики шестого поколения ожидается в конце октября на Токийском автосалоне, о перспективах ее поставок в Россию говорить преждевременно.

Ранее в этом месяце на автосалоне в Джакарте состоялась мировая премьера бюджетного кроссвэна Mitsubishi Xpander.

В сентябре к российским дилерам Mitsubishi поступит первая партия обновленных кроссоверов ASX, цены и комплектации уже объявлены.

Фото: Mitsubishi