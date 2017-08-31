На юге МКАД открылся новый дублер

Новая дорога связывает Варшавское шоссе с Липецкой улицей. Ее ключевой участок сдан на пять месяцев раньше запланированного срока.

Московские власти по традиции к Дню города (в этом году он назначен на 9–10 сентября) открывают несколько значимых для москвичей и гостей столицы объектов дорожного строительства, и одним из таких объектов, безусловно, является дублер МКАД на юге города. Сегодня Сергей Собянин открыл его ключевой участок — 5,6-километровую магистраль, идущую от улицы Элеваторная до улицы Подольских Курсантов, она стала продолжением отрытой год назад 600-метровой эстакады на Липецкой улице. Мэр Москвы так прокомментировал значение этого участка:

«Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая. Она очень важная: связывает четыре района, в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, которые десятилетиями были разделены и вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки: эстакаду через Павелецкое направление железной дороги».

Расчетная пропускная способность открытого участка — 2200 машин в час. До конца текущего года планируется расширить улицы Красного Маяка и Подольских Курсантов (здесь будет от 4 до 6 полос в обе стороны), построить развороты под Покровским путепроводом. Кроме того, шесть полос для движения транспорта появятся на улице Элеваторной, а на улице Подольских Курсантов строители оставят задел для будущей трамвайной линии. В рамках программы озеленения на прилегающих территориях планируется высадить 1600 деревьев и кустарников.

Фото: stroi.mos.ru