Немец превратил электроскутер BMW в бэтмобиль

Немец Рольф Рейк из компании Krautmotors, которая делает различную одежду для мотоциклистов, решил, что его электрический скутер BMW С Evolution имеет слишком уж мультяшную внешность и никак не выделяется в транспортном потоке. С ним сложно не согласиться: максискутер BMW С Evolution на улицах немецких городов такое же привычное транспортное средства, как на у нас, например, классические Жигули.
Вооружившись инструментом и материалами, Рей полностью преобразил облик максискутера, а получившееся в итоге транспортное средство назвал E-lisabad, объясняя это памятью о своей бабушке и чайном сервизе в ее доме.
Уж не знаем, где жила бабушка — в темном замке или на аэродроме базирования самолетов-невидимок, но E-lisabed действительно выглядит уникально. Плавные формы аэродинамического обвеса уступили место угловатым деталям, так что сразу и не поймешь, перед тобой очередное транспортное средство Бэтмана или же наземный «стелс». Был снят весь пластик и основной части скутера, а вся облицовка заменена на голый неокрашенный металл.
В техническом плане Рейк решил ничего не менять, лишь перенес приборную панель да заменил амортизаторы, чтобы придать скутеру более приземистый и агрессивный вид.
Сам Рольф Рейк говорит, что после всех переделок его E-lisabad не оставляет никого равнодушным. Правда, сетует немец, отрицательная реакция на такой кастомайзинг встречается гораздо чаще, чем одобрительная.
- Владельцы автомобилей иногда тоже увлекаются темой Бэтмана. Так, американец сделал свою версию бэтмобиля на базе Toyota Camry.
- В прошлом году Mini сделала спецверсию универсала Clubman, посвященную мотоциклу BMW R nine T Scrambler.
Фото: BGR, Facebook