Немец превратил электроскутер BMW в бэтмобиль

Кастомизация — довольно распространенное явление в среде мотоциклистов. Но скутеры, пусть даже и с приставкой «макси», нечасто становятся объектом внимания любителей сделать своего двухколесного коня эксклюзивным.

BMW С Evolution E-lisabad

Немец Рольф Рейк из компании Krautmotors, которая делает различную одежду для мотоциклистов, решил, что его электрический скутер BMW С Evolution имеет слишком уж мультяшную внешность и никак не выделяется в транспортном потоке. С ним сложно не согласиться: максискутер BMW С Evolution на улицах немецких городов такое же привычное транспортное средства, как на у нас, например, классические Жигули.

Вооружившись инструментом и материалами, Рей полностью преобразил облик максискутера, а получившееся в итоге транспортное средство назвал E-lisabad, объясняя это памятью о своей бабушке и чайном сервизе в ее доме.

BMW С Evolution E-lisabad

Уж не знаем, где жила бабушка — в темном замке или на аэродроме базирования самолетов-невидимок, но E-lisabed действительно выглядит уникально. Плавные формы аэродинамического обвеса уступили место угловатым деталям, так что сразу и не поймешь, перед тобой очередное транспортное средство Бэтмана или же наземный «стелс». Был снят весь пластик и основной части скутера, а вся облицовка заменена на голый неокрашенный металл.

В техническом плане Рейк решил ничего не менять, лишь перенес приборную панель да заменил амортизаторы, чтобы придать скутеру более приземистый и агрессивный вид.

BMW С Evolution E-lisabad

Сам Рольф Рейк говорит, что после всех переделок его E-lisabad не оставляет никого равнодушным. Правда, сетует немец, отрицательная реакция на такой кастомайзинг встречается гораздо чаще, чем одобрительная.

Владельцы автомобилей иногда тоже увлекаются темой Бэтмана. Так, американец сделал свою версию бэтмобиля на базе Toyota Camry.

В прошлом году Mini сделала спецверсию универсала Clubman, посвященную мотоциклу BMW R nine T Scrambler.

Фото: BGR, Facebook