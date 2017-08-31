МГУ отгородится от автохулиганов малыми архитектурными формами

Администрация Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова отреагировала на варварские проделки стритрейсеров возле главного здания вуза. С начала сентября здесь будет ограничено движение для автомобилей.

Автохулиганы, похоже, достали руководство главного университета страны, и теперь будет предпринята попытка физически ограничить им доступ в те места, куда и так любой нормальный автолюбитель не поедет.

Напомним, что на днях одни молодые люди штурмовали на легковушках лестницу у главного здания МГУ, а другой мажор на кроссовере Porsche Macan устроил дрифт по газону. В качестве контрмер предлагается реорганизовать пространство вокруг главного здания — об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу университета:

«Администрация МГУ и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно разработали новый проект организации дорожного движения на территории кампуса МГУ. Планируемые мероприятия должны затронуть улицу Академика Хохлова, улицу Академика Самарского, улицу Лебедева и улицу Менделеевская. В частности, планируется расширение пешеходных зон, установка дополнительных искусственных неровностей, ограничение скоростного режима (20 км/ч и 40 км/ч), организация парковочного пространства, установка малых архитектурных форм для исключения возможностей заезда и парковки на тротуарах, приведение размещения остановок общественного транспорта и пешеходных переходов к требованиям нормативной документации».

Остановят ли трюкачей и лихачей вышеозначенные мероприятия, покажет время, но есть подозрение, что малыми архитектурными формами от них не отбиться: в распоряжении некоторых мажоров есть автомобили типа Hummer H1, обладающие завидной геометрической проходимостью, — прошлой зимой один такой внедорожник рассекал по заснеженному тротуару возле МГУ.

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Фото: Дмитрий Андреев/Facebook