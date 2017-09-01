Стали известны двигатели Volvo XC60 для России

Речь о двигателях для кроссовера Volvo XC60 второго поколения, с которыми он будет доступен на российском рынке. Это два бензиновых силовых агрегата и два дизеля, все с турбонаддувом.

Volvo XC60

В базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на второе поколение кроссовера XC60. Из него становится понятным, с какими двигателями и базовым оборудованием будет поставляться к нам данная модель.

Итак, это два бензиновых двигателя и два дизеля, все 2-литровые семейства Drive-E, оснащенные турбонаддувом. Базовым бензиновым двигателем станет вариант Т5 с двигателем мощностью 249 л.с. По сравнению с вариантом для других рынков он дефорсирован с 254 л.с., связано это со ставками транспортного налога в России. Вторым бензиновым вариантом будет версия Т6 с мотором мощностью 320 л.с. Турбодизели предлагаются в версиях D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.). Топовая гибридная версия Т8 с силовой установкой мощностью 407 л.с. в нашей стране недоступна.

Volvo XC60

На наш рынок кроссовер поступит исключительно в полноприводном варианте с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Согласно записи в ОТТС, кроссовер получит электропривод и обогрев наружных зеркал, омыватель фар, сигнализацию с ДУ, климат-контроль, информационно-развлекательную систему, ЭРА-ГЛОНАСС, систему контроля устойчивости и систему мониторинга давления воздуха в шинах. А вот запасного колеса у кроссовера не будет, даже докатка идет только в качестве дополнительного оборудования.

Производство второго поколения кроссовера Volvo XC60 началось в апреле этого года. На российском рынке он должен появиться в начале следующего года.

Вскоре гамма кроссоверов Volvo пополнится более компактным XC40, а через несколько лет шведы выведут на рынок субкомпактный кроссовер XC20.

Фото: Volvo