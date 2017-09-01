Московская чума: камеры, маленькие знаки и платные парковки распространят на всю Россию

Накануне в московском Центре организации дорожного движения прошло заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым. На ней чиновники решили распространить опыт Москвы в снижении аварийности на всю Россию.

После того, как хозяева ЦОДД, то есть московские власти, похвастались системой фотовидеофиксации нарушений ПДД и уменьшенными дорожными знаками, совещание перешло в закрытый режим. Но некоторые подробности нам стали известны.

Несмотря на то что последние годы смертность в ДТП постоянно снижалась, в правительстве готовятся к возобновлению роста данного показателя с 2018 года. Связано это с ростом российского автопарка, старением водителей и сохранением проблем в экономике страны.

Бороться с аварийностью и, соответственно, со смертностью на дорогах планируется используя опыт Москвы. Ее Игорь Шувалов назвал чуть ли не самым безопасным городом.

«То, что происходит в Москве и с безопасностью, и с системой помощи участникам дорожного движения, необходимо транслировать. При таких скоростях и количестве транспорта на дорогах Москвы это практически самый безопасный город», — сказал Игорь Шувалов.

Предлагается распространить на всю страну опыт применения столицей камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые в Москве установлены едва ли не на каждом углу. В связи с тем, что у регионов может не хватать средств на закупку комплексов и их обслуживание, предлагается прибегнуть к частно-государственному партнерству, когда коммерческая компания закупает, устанавливает и обслуживает камеры, а взамен получает отчисления с каждого полученного в бюджет региона штрафа.

В этот раз комиссия по безопасности дорожного движения провела совещание в московском ЦОДД

Причем МВД окончательно потеряет полномочия по взиманию штрафов с камер: этим будут заниматься региональные власти. Уже готовы поправки в КоАП, а в Госдуме с 2015 года находится соответствующий закон.

Еще одно новшество, которое распространят на всю страну: уменьшение площади дорожных знаков до 50х50 и 40х40 см. Эксперимент (который, кстати, еще не закончен) по замене больших знаков на маленькие, который проходил в Москве, признан успешным.

Сейчас правительственная комиссия занята разработкой Стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года. Основными направлениями названы «изменение поведения участников дорожного движения, повышение защищенности детей и пешеходов, развитие работ по организации дорожного движения, совершенствование механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Однако сколько понадобится на это денег из федерального бюджета, пока не известно. На семилетнюю программу (с 2013 по 2020 годы) было выделено 35,6 млрд руб.

Количество мест работы комплексов фотовидеофиксации в Московской области до конца года вырастет в 10 раз.

Среди мер по повышению безопасности на дорогах называют и возвращение штрафа за просроченный техосмотр.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС, пресс-служба Правительства России