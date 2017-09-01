Московская чума: камеры, маленькие знаки и платные парковки распространят на всю Россию

После того, как хозяева ЦОДД, то есть московские власти, похвастались системой фотовидеофиксации нарушений ПДД и уменьшенными дорожными знаками, совещание перешло в закрытый режим. Но некоторые подробности нам стали известны.
Несмотря на то что последние годы смертность в ДТП постоянно снижалась, в правительстве готовятся к возобновлению роста данного показателя с 2018 года. Связано это с ростом российского автопарка, старением водителей и сохранением проблем в экономике страны.
Бороться с аварийностью и, соответственно, со смертностью на дорогах планируется используя опыт Москвы. Ее Игорь Шувалов назвал чуть ли не самым безопасным городом.
«То, что происходит в Москве и с безопасностью, и с системой помощи участникам дорожного движения, необходимо транслировать. При таких скоростях и количестве транспорта на дорогах Москвы это практически самый безопасный город», — сказал Игорь Шувалов.
Предлагается распространить на всю страну опыт применения столицей камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые в Москве установлены едва ли не на каждом углу. В связи с тем, что у регионов может не хватать средств на закупку комплексов и их обслуживание, предлагается прибегнуть к частно-государственному партнерству, когда коммерческая компания закупает, устанавливает и обслуживает камеры, а взамен получает отчисления с каждого полученного в бюджет региона штрафа.
Причем МВД окончательно потеряет полномочия по взиманию штрафов с камер: этим будут заниматься региональные власти. Уже готовы поправки в КоАП, а в Госдуме с 2015 года находится соответствующий закон.
Еще одно новшество, которое распространят на всю страну: уменьшение площади дорожных знаков до 50х50 и 40х40 см. Эксперимент (который, кстати, еще не закончен) по замене больших знаков на маленькие, который проходил в Москве, признан успешным.
Сейчас правительственная комиссия занята разработкой Стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года. Основными направлениями названы «изменение поведения участников дорожного движения, повышение защищенности детей и пешеходов, развитие работ по организации дорожного движения, совершенствование механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Однако сколько понадобится на это денег из федерального бюджета, пока не известно. На семилетнюю программу (с 2013 по 2020 годы) было выделено 35,6 млрд руб.
- Количество мест работы комплексов фотовидеофиксации в Московской области до конца года вырастет в 10 раз.
- Среди мер по повышению безопасности на дорогах называют и возвращение штрафа за просроченный техосмотр.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС, пресс-служба Правительства России